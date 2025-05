La Vitrina Tafanera de l'Arxiu Comarcal mostrarà la primera televisió de Solsona

Enguany, des del dia 2 al 13 de juny, qui passi per l’Arxiu podrà veure uns fotolits de la primera televisió de Solsona. Es tracta d’imatges relacionades amb el carnaval de Solsona.

Estem a l’any 1981. Una colla de “carnavalerus” s’han proposat emetre el carnaval de Solsona per televisió. Recordem que en aquella època només hi havia TV1 i TV2. Cada dia, a les 12 de la nit, sonava l’himne d’Espanya i a continuació, a la pantalla hi apareixia la carta de ajuste (una imatge fixa que servia de guia per sintonitzar els tons, brillantors i el mateix senyal. Les primeres eren en blanc i negre. Van desaparèixer quan les cadenes van passar a emetre les vint-i-quatre hores).

Així doncs, a les 12, des d’un domicili particular, es “punxava” el senyal de TV i, clandestinament, es va emetre el carnaval de Solsona per la televisió. Els promotors d’aquesta iniciativa van ser: Ramon Rafart, Jaume Ester, Elisabet Vall, Pere Camps, Júlia Arza, Pilar Colilles, Joan Vilà i Ramon Gualdo.

La imatge que s’emetia era fixa, sobreposant-hi la veu. Es feia a través de fotolits: un negatiu normal, es passava a paper fotogràfic transparent, i quedava una imatge positiva transparent (el paper fotogràfic transparent el baixaven d’Andorra). S’anaven posant els fotolits com si es tractés de diapositives.

Pere Camps es va encarregar de preparar aquestes transparències a partir de negatius dels mateixos membres del grup. Per captar el senyal, Joan Vilà, amb una furgoneta i una antena, anava cap a la banda dels Masos per agafar bona cobertura i poder retransmetre. El guió i retransmissió anava a càrrec de Ramon Gualdo.

Es van fer un total de tres retransmissions:

Dia 21 de febrer: programa d’actes

Dia 26 de febrer: concurs de Carnaval

Dia 4 de març: opinions del Carnaval

Aquí teniu les primeres paraules que es van emetre:

“Solsonins matarrucs, molt bona nit a tothom. Acabeu de connectar amb el canal 69,96 de la Televisió del Carnaval de Solsona. Emetem en Raig X i amb una freqüència de 96,69 Kiloherts. Són les 12 i “pico” de la matinada. Comença el primer programa de l’emissora del Carnaval”.

Tant el concurs de preguntes sobre el carnaval com el programa d’opinions van tenir molt bona acollida; van rebre moltes trucades telefòniques per poder-hi participar.

Primeres Jornades de Cine històric del Solsonès

Arxiu Comarcal del Solsonès • Congrés Internacional d’Arxius

En els darrers anys l’ACS ha aplegat una bona quantitat de filmacions i pel·lícules de cineastes solsonins o relacionades amb el Solsonès. En aquesta llista hem d’esmentar la figura de Salvador Baldé Oller (1915-2007) que va arribar a Solsona l’any 1947 on va treballar com a director de la Caixa fins l’any 1954. En aquest temps es va implicar en la vida cultural de la ciutat en diversos àmbits, principalment, en el teatre i el cinema. Realitzà nombroses pel·lícules –alguna guardonada amb premis de cinema amateur-, sempre acomboiat per un grup de joves entusiastes solsonins: Ramon Gualdo, Joan Rafart, Montserrat Moncunill, Pepita Comella o Pilar Roure, entre altres.

Amb motiu del Congrés Internacional d’Arxius que es celebrarà a Barcelona sota el títol “Coneixent passats, creant futurs”, el conjunt d’arxius del país organitzen diferents activitats al llarg de l’any. L’Arxiu Comarcal, coincidint, també, amb la Setmana Internacional d’Arxius, programarà les Primeres Jornades de Cinema Històric del Solsonès, amb la projecció de les pel·lícules “Solsona en blanc” i “Neolíticus”, de Salvador Baldé.

Qui vulgui assistir a les projeccions, podrà venir a l’Arxiu en aquests horaris:

Dilluns, dimarts, dijous i divendres (9, 10, 12 i 13 de juny): a les 12.00 h

Dimecres (11 de juny): a les 17.00 h (porta C. Dominics)

Serà una sessió curta –durarà uns quinze minuts-, però us preguem que truqueu per confirmar l’assistència, atès que l’aforament és limitat.