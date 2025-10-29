L'artista geganter solsoní Pau Reig és un dels 40 creadors beneficiats amb les Beques Propulsió 2025

El Departament de Política Lingüística ha fet pública la resolució de les Beques Propulsió 2025, destinades a impulsar la creació de continguts en català a les xarxes i a fomentar la professionalització dels creadors digitals, oferint-los recursos i estabilitat creativa. En aquesta segona edició, 40 creadors han estat seleccionats per desenvolupar sèries de continguts audiovisuals pensats específicament per a les xarxes socials, amb difusió a YouTube, TikTok i Instagram Reels. Els projectes abracen àmbits tan diversos com la ciència i el medi natural, la cultura popular, la gastronomia, el teatre, la música, l’esport, l’humor o els videojocs.
Entre els projectes seleccionats hi ha tota mena de continguts culturals, com per exemple Tornar a Internet: com sortir de la hipernormalitat, que proposa una mirada crítica sobre la cultura digital i la dependència tecnològica; la proposta MOLTA MERDA!, dedicada al teatre; Gent de paraula, per aprofundir en el coneixement de paraules vinculades a oficis peculiars d'herència o recuperats; Lectura obligatòria, que acosta els llibres a tots els públics; i Llibres i cassoles, que ens porta a descobrir la història de la cuina catalana des de l’edat mitjana fins al segle XX. En l’àmbit musical i artístic, Més enllà de la cançó explora històries i emocions darrere de les lletres, mentre que Empoderament del català a través dels 18 principis internacionals de pau del hip hop mostrarà la utilitat dels valors del món del hip hop. També hi ha projectes relacionats amb la natura, com Hortdebutxaca, dedicat a la biodiversitat i les tradicions agrícoles, i De temporada, una sèrie que mostra com es cuida un hort amb les tècniques del segle XXI; o projectes relacionats amb la societat, com el de Cabrafotuda, que vol donar veu a les dones grans, Cuellilargo, amb anàlisi social i humor polític o El trinxeraire, un espai de descoberta de diversos municipis catalans.
També destaquen projectes de divulgació com Divulgació sobre fauna i flora salvatges a les xarxes, d’educació i benestar amb Manual d’autocura radical, o de cultura popular, present amb els projectes Llegendes i figures folklòriques dels Països Catalans, i, el projecte del solsoní Pau Reig Torra, Fang i festa, que mostra com es construeixen els gegants, els nans i els capgrossos avui dia. En l’àmbit de l’entreteniment digital, Creació de contingut de caràcter friqui i gamer i Joc net! connecten amb l’univers dels videojocs i els jocs de taula, mentre que Acadèmia online de futbol de carrer i Futbol, superació personal i vida a l’estranger ens mostraran dues facetes diferents vinculades al futbol.
Els projectes becats comparteixen una aposta clara per la creativitat, la qualitat tècnica i l’ús natural del català a les xarxes. Com en l’edició anterior, els beneficiaris destinaran una part de la beca a la promoció dels seus continguts per garantir-ne una difusió més gran i un impacte més ampli. Amb les Beques Propulsió, el Govern continua donant suport a nous referents lingüístics i culturals a les xarxes, tot reforçant el català i l’occità com a llengua de creació, innovació i influència digital.
El lliurament oficial de les beques tindrà lloc el 24 de novembre a Barcelona, en un acte presidit pel conseller de Política Lingüística, F