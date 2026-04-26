L'escriptor Xavier Serrahima presenta a Solsona el llibre «Tres xemeneies»

La biblioteca Carles Morató ha acollit aquest dissabte 25 d’abril a les 11 h la presentació de
Tres xemeneies, la nova novel·la de l’escriptor terrassenc Xavier Serrahima. L’acte ha anat a càrrec de l’autor, en conversa amb la periodista Noemí Vilaseca.
Publicada per
Edicions Xandri, Tres xemeneies proposa una mirada incisiva sobre les dinàmiques socials i polítiques catalanes actuals a partir d’una història familiar arrelada en un entorn marginal. La novel·la parteix d’una idea suggeridora: no hi ha famílies iguals, ni tan sols en la felicitat o la infelicitat, i encara menys quan el context que les envolta és radicalment diferent.
L’acció se situa en un espai perifèric que simbolitza “l’esquena de la ciutat”, aquell lloc que sovint queda fora del relat oficial. En aquest escenari, Serrahima construeix
un retrat punyent de les contradiccions del suposat ascensor social, sustentat en polítiques que es presenten com a progressistes però que amaguen obstacles i costos difícils d’assumir.
Amb un estil cuidat, que combina precisió narrativa i una certa pulsió poètica, l’autor ofereix una crítica àcida de la política catalana dels darrers anys, alhora que posa el focus en les desigualtats estructurals i les expectatives frustrades de moltes famílies.
Xavier Serrahima a Solsona
Ramon Estany
Xavier Serrahima ha desenvolupat una trajectòria literària diversa i consolidada. Ha publicat cinc poemaris, un llibre infantil, una adaptació juvenil, quatre novel·les i un assaig. La seva obra ha estat reconeguda amb diversos premis, tant en poesia com en narrativa, infantil i per a adults, entre els quals destaca el Premi Internacional de Literatura Antonio Machado (2011) pel poemari Engrunes d'hores.
En narrativa, és autor de
Terra de mar (2021), La vida que no vam viure (2019) i Al pic de l’hivern ens aturàrem a descansar sota un arbre (2015). En poesia, destaquen Oceà d’incertesa (2019), Lleu batec (2016), Engrunes d’hores (2012) i Vent dels dies (2011). També ha publicat la novel·la infantil Les amigues (2010) i l’adaptació juvenil de L’ase d’or d’Apuleu (2011), traduïda posteriorment al castellà.
Més enllà de la creació literària, ha mantingut una intensa activitat com a crític i divulgador cultural en diversos mitjans i revistes, així com en ràdio. Ha estat membre de jurats literaris, dinamitzador de clubs de lectura a Terrassa i Solsona, i conferenciant. També gestiona el blog
El racó de la paraula, dedicat a l’anàlisi literària.