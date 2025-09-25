L’escriptora Imma Cortina presenta a Solsona la seva darrera novel·la «El dibuixant d’indianes»

Òmnium Solsonès porta aquest dissabte a Solsona l'escriptora manresana Imma Cortina, que presentarà la seva darrera novel·la El dibuixant d'indianes. Serà a la Biblioteca Carles Morató, a les 7 de la tarda.
Aquesta obra ens transporta al segle XVIII per narrar la vida del Mallol, un jove que emprèn un viatge marcat per la fugida i la separació de la seva terra, la seva família i els amics de la infantesa. Amb ell, només porta el sarró ple dels coneixements transmesos pel mestre Baldiri Reixac. El seu camí el durà per diverses localitats com Sant Pere de Rodes, Palamós, Manresa i Barcelona, on viurà experiències inesperades i es trobarà amb personatges fascinants, com el corsari Martí Badia. El dibuixant d’indianes és una novel·la de descoberta, retrobament i amor: amor per la natura, pel dibuix i pel disseny de les indianes.
Imma Cortina, d’Aguilar de Segarra, va debutar en el món literari amb la novel·la La cuinera dels senyors, publicada l’any 2019. Ara, amb aquesta nova obra, ens ofereix una immersió apassionant en un període històric ple d’intrigues.