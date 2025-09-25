La biblioteca solsonina busca voluntaris per acompanyar infants en l'hàbit lector  

La Biblioteca Carles Morató i el Pla Educatiu d'entorn de Solsona tornen a fer una crida a la ciutadania per incorporar persones voluntàries al programa Lecxit durant el curs 2025-2026. La iniciativa, impulsada per la Fundació Bofill, té com a objectiu millorar la comprensió lectora d'alumnes de 4t a 6è de primària amb el suport de persones adultes que els acompanyen en l'hàbit lector.
Per a participar-hi només cal ser major d'edat, tenir interès per compartir estones amb infants als quals els vulguin transmetre el gust de llegir i tenir disponibilitat alguna hora de dilluns a divendres en horari extraescolar. El voluntariat es compromet a trobar-se una hora a la tarda a la setmana a la biblioteca amb un infant derivat per les escoles de la ciutat. Les sessions es basen en activitats divertides i motivadores al voltant de la lectura.
El curs començarà la primera setmana de novembre i es desenvoluparà seguint el calendari escolar. El programa Lecxit es desplega cada any a Solsona des del 2019. El darrer curs hi van participar vuit persones voluntàries, quatre de les quals enguany repetiran lexperiència.
Les inscripcions estan obertes fins al 3 doctubre a la biblioteca Carles Morató, presencialment o bé per correu electrònic a biblioteca.solsona@ajsolsona.cat. Abans de començar, des del propi equipament s'organitzarà una trobada amb el voluntariat per explicar el funcionament de la iniciativa i per a què participants de cursos anteriors puguin compartir la seva experiència.
Per a l'èxit educatiu i social
Lecxit té per objectiu garantir que tot l'alumnat acabi l'etapa de primària amb un nivell de competència lectora suficient per afrontar amb èxit el seu desenvolupament educatiu i social. Actualment té 300 espais adherits arreu del país. A Solsona col·laboren amb la biblioteca els centres educatius de primària i Òmnium Solsonès.