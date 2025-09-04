L’Orfeó Nova Solsona prepara per aquesta Festa Major una Salve escrita fa 80 anys 

L’Orfeó Nova Solsona serà present, un any més, a la Festa Major de Solsona amb la seva participació al tradicional Cant de la Salve que tindrà lloc el proper diumenge, 7 de setembre a partir de 3/4 de 9 del vespre a la catedral.
Enguany, l’obra escollida és la Salve Regina escrita fa 80 anys amb motiu de l’estrena, l’any 1945, del retaule actual de la Mare de Déu del Claustre i que va substituir el que fou destruït durant la Guerra civil espanyola.
El seu autor, Josep Armengou i Feliu (1910-1976), va ser un capellà, escriptor i compositor fill de Berga. Va tenir un paper rellevant com a escriptor de teoria política i sobre el cas català a la clandestinitat, amb un ressò destacat entre els opositors a la dictadura franquista. També fou important com a historiador local i comarcal del Berguedà. Com a músic, cal remarcar el seu pas a Solsona entre 1942 i 1949 quan va ser organista del Claustre i director de l’Escolania.
Es tracta d’una composició ja interpretada en anteriors ocasions per l’Orfeó i comptarà amb l’acompanyament de Jordi Xandri a l’orgue.
A més del Cant de la Salve, l’Orfeó Nova Solsona també prendrà part en altres activitats durant aquestes festes:
Acte del Pubillatge – Diumenge, 7 de setembre a les 19 h a la plaça del Camp.
Celebració de la Diada Nacional de Catalunya – Dimecres, 10 de setembre a les 21 h, davant la Biblioteca Carles Morató.
Amb aquestes intervencions, l’Orfeó reafirma el seu compromís amb la cultura solsonina i vol contribuir a donar relleu en alguns dels actes de la seva Festa Major.