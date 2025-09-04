04 de setembre de 2025

L’Orfeó Nova Solsona prepara per aquesta Festa Major una Salve escrita fa 80 anys 

Es tracta d’una composició feta el 1945 per Mn. Josep Armengou amb motiu de la inauguració de l’altar nou de la Capella del Claustre

  Orfeó Nova Solsona

Publicat el 04 de setembre de 2025 a les 07:48

L’Orfeó Nova Solsona serà present, un any més, a la Festa Major de Solsona amb la seva participació al tradicional Cant de la Salve que tindrà lloc el proper diumenge, 7 de setembre a partir de 3/4 de 9 del vespre a la catedral.

Enguany, l’obra escollida és la Salve Regina escrita fa 80 anys amb motiu de l’estrena, l’any 1945, del retaule actual de la Mare de Déu del Claustre i que va substituir el que fou destruït durant la Guerra civil espanyola.

El seu autor, Josep Armengou i Feliu (1910-1976), va ser un capellà, escriptor i compositor fill de Berga. Va tenir un paper rellevant com a escriptor de teoria política i sobre el cas català a la clandestinitat, amb un ressò destacat entre els opositors a la dictadura franquista. També fou important com a historiador local i comarcal del Berguedà. Com a músic, cal remarcar el seu pas a Solsona entre 1942 i 1949 quan va ser organista del Claustre i director de l’Escolania.

Es tracta d’una composició ja interpretada en anteriors ocasions per l’Orfeó i comptarà amb l’acompanyament de Jordi Xandri a l’orgue.

A més del Cant de la Salve, l’Orfeó Nova Solsona també prendrà part en altres activitats durant aquestes festes:

Acte del Pubillatge – Diumenge, 7 de setembre a les 19 h a la plaça del Camp.

Celebració de la Diada Nacional de Catalunya – Dimecres, 10 de setembre a les 21 h, davant la Biblioteca Carles Morató.

Amb aquestes intervencions, l’Orfeó reafirma el seu compromís amb la cultura solsonina i vol contribuir a donar relleu en alguns dels actes de la seva Festa Major.

