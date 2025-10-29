TRAU continua amb una aventura musical per a tota la família

Després d’inaugurar el festival amb el musical Un Respir, TRAU dedica la seva segona proposta també a la música, aquesta vegada des d’una mirada familiar i educativa. El diumenge 2 de novembre a les 18 h, el TATRAU Teatre acollirà El Professor Ven Sunat, una divertida creació amb música en directe de la companyia Peixospeixeres Teatre. Les entrades tenen un preu de 10 euros i es poden adquirir a entrades.turismesolsones.com o una hora abans de la funció al teatre.
L’obra ens presenta la Pentagrama i el Compàs, dos extraterrestres del planeta DorReMi que han estat expulsats per no saber res de música. Per poder tornar a casa, hauran d’assistir a les classes del cèlebre professor Octavi Ven Sunat, un mestre exigent i apassionat que intentarà ensenyar-los els fonaments del llenguatge musical. Amb un to ple d’humor i situacions còmiques, l’espectacle combina el joc teatral amb la participació del públic i introdueix de manera lúdica conceptes bàsics com el ritme, les famílies instrumentals i la importància d’escoltar.
El Professor Ven Sunat és una creació de Ramon Pros i Fanny Ferran, també protagonistes de l’espectacle juntament amb Fran Martínez, pianista i actor responsable de la música en directe. La peça, pensada per a nens i nenes de 6 a 10 anys, converteix l’escenari en una divertida aula de música on l’aprenentatge i la imaginació van de la mà.
Amb més de tretze anys de trajectòria, Peixospeixeres Teatre s’ha consolidat com una companyia amb una clara vocació educativa i creativa, reconeguda amb nombrosos premis en dramatúrgia i microteatre. Amb El Professor Ven Sunat, el grup torna a demostrar la seva capacitat per entretenir i fer pensar, convidant el públic familiar del TRAU a gaudir del teatre com una experiència compartida, divertida i plena de ritme.
TRAU 2025 - Programació
EL PROFESSOR VEN SUNAT
Peixospeixeres Teatre
diumenge 2 de novembre , 18 h , 10 euros TATRAU Teatre
EL CRÈDIT
El Traspunt
dissabte 22 de novembre , 21 h, 10 euros TATRAU Teatre
AMORT
AmarT
diumenge 30 novembre, 18 h 10 euros TATRAU Teatre
Venda d'entrades online a entrades.turismesolsones.com i una hora abans de l'espectacle a TATRAU Teatre