Presenten a Solsona la revista «Horitzons»

Solsona era l'única capital comarcal de Ponent i l'Alt Pirineu pendent de presentar la revista de debat territorial Horitzons, de periodicitat semestral. Per això, coincidint amb els actes previs de la Festa Major, es donarà a conèixer el divendres 29 d'agost a les 19 h en un acte al Museu de Solsona. Hi participaran el president de la Fundació Horitzons, Antoni Gelonch; el periodista i director de la publicació, Francesc Canosa; la periodista i col·laboradora Noemí Vilaseca i el director del Museu, Carles Freixes.
Horitzons, de la qual s'han publicat fins ara tres números, és la revista que promou la Fundació Privada Horitzons 2050, que té com a missió fomentar el debat sobre Catalunya i proposar accions que contribueixin al progrés econòmic, social, cultural i patrimonial de les terres de Ponent i l’Alt Pirineu. Ho fa amb entrevistes, reportatges, cròniques, opinió i fotorelats.
Il·lustrat per l'artista de la Seu d'Urgell Perico Pastor, el tercer número, té col·laboracions de Susanna Barquín Castany, Carlota Benet Cros, Ramon Besa Camprubí, Mercè Bosch Roma, Jordi Cabré Trias, Francesc Canosa Farran, Víctor Curto Gordo, Ivet Eroles Palacios, Daniel Esparza Olivero, Lorena Farràs Pérez, Raimon Ferrer Argelaguet, Martí Gironell Gamero, Xavier Grasset Foraster, Josep Grau Santesmasses, Saoka Kingolo Luzolo, Laia Manresa Casals, Marta Rallo Arnau, Dídac Romagós Pagès, Marc Andreu Rosich, Neus Tomàs Gironi, Pep Tort Bardolet, Francesc Viadel Girbés, Alba Vilanova Prat i Noemí Vilaseca Casals. Les fotografies són de Santi Iglesias Boldú.
Presentació de la revista 'Horitzons'
29/08/2025
de 19:00 a 20:00
Museu de Solsona (pl. de Palau, 1)