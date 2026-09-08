Reconeixement al trabucaire Vicenç Vendrell en l'inici de la Festa Major de Solsona

La 373a Festa Major de Solsona ha arrencat amb la trabucada tradicional i la salutació de l’alcaldessa, Judit Gisbert. Coincidint amb l’obertura, s’ha pronunciat la frase: "Quan a Solsona sonen els trabucs i s'escampa l'olor de pólvora, sabem que estem de festa". Enguany, l'honor del primer tret ha tingut com a destinatari Vicenç Vendrell Colilles, que exerceix com a trabucaire des del 2015 i va néixer a Can Ponç de Riner el 1948, actualment resident a Sant Bernat. Els membres de la seva colla el descriuen així: "Els seus companys de colla el defineixen com un home de tarannà tranquil i afable, amic de tothom, un trabucaire d'aquells que no necessiten fer gaire soroll per deixar petjada, autèntic i compromès, sempre disposat a sortir amb el trabuc".
Ajustos en la programació per alerta d’incendi
L’alcaldessa ha comunicat una modificació al calendari d’actes a conseqüència del nivell 3 del Pla Alfa, fixat pel risc molt alt d’incendi. El castell de focs no es podrà fer a la data inicial i es trasllada al 10 de setembre a les 22 h, després de l’acte institucional de la Diada. Les altres activitats de la Festa Major es mantenen sense canvis i no se’n veuen afectades per les restriccions comunicades durant la inauguració.
Abans de l’inici dels actes principals, Judit Gisbert ha manifestat el seu rebuig al crim que va tenir lloc al final de la Festa Major de Manresa la setmana anterior, traslladant «la nostra solidaritat i el condol a la seva família i amistats, i als veïns i veïnes de Castellnou de Bages i Manresa». Ha afegit: «Davant la violència, el que necessitem és més convivència, més respecte i més comunitat». També ha remarcat que la Festa Major és sinònim de memòria, tradició i comunitat, i ha destacat que es viu "sempre des de la cohesió".