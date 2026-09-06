La Trobada d'Acordionistes de Solsona reivindica el so tradicional davant de més de 200 persones

Solsona ha celebrat la XLIII Trobada d'Acordionistes, una de les cites més tradicionals de la localitat que, des de fa més de 40 anys, serveix com a tret de sortida de la Festa Major. L'esdeveniment, celebrat a les 6 de la tarda d'aquest dissabte 5 de setembre a la plaça del Camp, va aconseguir aplegar un públic fidel de més de 200 persones que van omplir l'espai desafiant la intensa calor d'aquests dies.
L'edició d'enguany ha comptat amb la participació d'una vintena d'acordionistes procedents de Catalunya, l'Aragó i el País Valencià. Els intèrprets han aprofitat l'escenari solsoní per reivindicar el so tradicional d'aquest instrument a través d'un repertori exigent i variat. Els assistents van poder gaudir de peces de música tradicional, balls de vals i diverses versions musicals interpretades amb gran virtuosisme.L'acte ha estat possible gràcies a l'organització a càrrec de Pere Marginet i Josep Codina, i ha comptat amb la col·laboració de l'Ajuntament de Solsona, consolidant un any més aquesta trobada com un dels pilars culturals de l'inici de les festes.