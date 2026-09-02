L'Escolania del Claustre de Solsona ja té data de tornada

Després d’haver-ne promogut públicament la seva recuperació, un total de dotze nenes i nens s’han interessat en aquesta iniciativa i, durant aquest estiu, aquest grup d’infants han participat en els primers preparatius i assaigs que els permetrà convertir-se en escolans.
El seu treball i esforç els permetrà participar durant la propera Festa Major i podreu tornar a sentir les seves veus el dimarts, 8 de setembre a 2/4 de 7 de la tarda, durant l’homenatge a la Mare de Déu del Claustre, i el dimecres, 9 de setembre a les 8 del vespre en la cloenda del besamans.
Des de la comissió creada per recuperar l’Escolania volem agrair de tot cor la predisposició dels infants i les seves famílies per fer-ho possible. També als diferents mitjans de comunicació que van contribuir a fer ressò d’aquest propòsit.
Així mateix, si hi ha més interessats en formar-ne part us convidem a contactar amb els responsables de l’Escolania. Principalment, es busquen nois i noies d’entre 7 a 14 anys, sens perjudici que puguin formar-ne part infants de menor o més edat.
Més enllà d’aquesta primera reaparició, esperem que l’Escolania reprengui ben aviat la seva activitat al santuari de la Mare de Déu.
Que tingueu una bona Festa Major!