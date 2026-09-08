Solsona proclama el nou pubillatge amb el relleu d’ambaixadors de la Festa Major 2026

Solsona ja ha anunciat el pubillatge del 2026. Un acte carregat de simbolisme dins la Festa Major ha servit per fer efectiu el comiat dels antics representants i, de manera immediata, proclamar els nous rols: pubilla, hereu, donzella d’honor i fadrí. El pas de relleu, acompanyat d'una implicació notable per part dels que deixaven els càrrecs, s’ha desenvolupat en presència de la Corporació. El pubillatge d’aquest any porta els noms d’Ivette Caballol Colilles, triada pubilla en representació del CB Solsona, amb disset anys i a punt per començar estudis d’Economia; Lluc Baraldès Babià, de dinou anys, hereu que s’incorpora des de la Confraria de la Mare de Déu del Claustre de Solsona i proper estudiant de Dret; Núria Pujol Molins, de disset anys, donzella d’honor presentada per l’Esplai Riallera, que iniciarà el doble grau d’Educació infantil i primària; i Joan Joval, fadrí que es presenta a títol personal i cursarà segon d’Enginyeria agrària i alimentària amb divuit anys.
Traspàs de càrrecs i participació dels predecessors
Els nous representants han rebut bandes i faixes directament dels seus antecessors: la pubilla i l’hereu de Solsona 2025, Júlia Pallarès i Enric Pensí, juntament amb la donzella d’honor i el fadrí, Núria Nosàs i Andreu Serrahima. També han estat presents aquest vespre a la cerimònia, acompanyant per darrer cop la Corporació en el cant de la Salve, en un gest que manté viu el fil de la tradició i expressa respecte cap al relleu generacional.
Representació i valors del pubillatge de Solsona
A partir d’aquest instant, Ivette, Lluc, Núria i Joan portaran el nom de Solsona arreu del territori durant els propers dotze mesos, assumint la responsabilitat de projectar valors i identitat pròpia de Solsona en contextos festius i culturals.