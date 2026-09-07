Txema Muñoz i Xiula, dues apostes familiars de primer nivell a la Festa Major de Solsona

La Festa Major de Solsona aposta per una programació familiar que combina qualitat artística, diversitat de llenguatges i contingut. Els dies 9 i 10 de setembre, les places de l’U d’Octubre i del Camp es convertiran en escenaris de dues propostes de referència: Gota, de Txema Muñoz, i Xiulant, el nou espectacle de Xiula. Ambdues cites són gratuïtes.
La primera convocatòria serà el dimecres 9 de setembre a les sis de la tarda a la plaça de l’U d’Octubre. S’hi podrà veure Gota, un espectacle de carrer que fusiona màgia, clown contemporani, teatre físic i manipulació d’objectes. Dirigit per Leandre Ribera, aquest muntatge no necessita paraules per construir un univers de sorpresa, humor i poesia al voltant d’un element tan quotidià com essencial com l’aigua.
Gota parteix de la imatge d’un cubell que espera sota un cel de núvols una pluja que no arriba. A partir d’aquí, Txema Muñoz transforma les gotes imaginàries en ritmes, objectes i situacions inesperades: una tassa que apareix, monedes que flueixen i culleres que brollen de les butxaques. Una successió de petits enganys teatrals juga amb l’absurd i la fantasia i, alhora, convida a reflexionar sobre la responsabilitat de preservar l’aigua.
La proposta arriba a Solsona avalada per importants reconeixements, ja que ha estat distingida amb el Premi Max a millor espectacle de carrer 2026 i el Premi FETEN al millor espectacle, i va ser finalista al Premi de la Crítica 2025. Muñoz, especialitzat en la fusió de màgia i clown sense paraules, ha desenvolupat una trajectòria internacional amb reconeixements i participacions en festivals i convencions d’Europa, Àsia i els Estats Units.
Una festa per compartir i pensar
La programació familiar canviarà radicalment de registre el dijous 10 a dos quarts de sis a la plaça del Camp amb Xiulant. El grup referent de la música familiar en català torna a Solsona amb una gran festa participativa que combina música en directe, humor, moviment i educació en valors.
En el seu darrer espectacle, Xiula reivindica la festa com un espai de trobada i de construcció de comunitat entre petits i grans. En un moment en què les pantalles, les xarxes socials, l’estrès i la manca d’espais de lleure compartit tenen cada vegada més pes en la vida quotidiana, Xiula planteja l’espectacle familiar com un espai de confiança, joc i relació.
Sense renunciar a l’humor i al component lúdic, el seu repertori aborda qüestions com el canvi climàtic, els hàbits saludables, l’alimentació, la diversitat i els vincles afectius.
La qualitat de l’espectacle està garantida per una trajectòria farcida de premis. Aquest grup ha estat nominat en diverses ocasions als Premis Enderrock i ha rebut, entre d’altres, el Premi ARC 2025 a la Millor gira per a públic familiar, el Premi In-Edit 2023 al millor curtmetratge documental i el Premi Xesco Boix dels Premis Enderrock 2021 de la crítica al millor disc per a públic familiar.
Amb aquestes dues cites, la Festa Major de Solsona ofereix dues maneres diferents d’entendre l’espectacle familiar perquè en gaudeixin tant la canalla com els adults que l’acompanyen: la màgia visual i el silenci poètic, d’una banda, i l’energia, la música i la participació col·lectiva, de l’altra.