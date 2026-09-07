Guia d'actes de la Festa Major de Solsona

Dilluns 7 de setembre
Matí i migdia
A 2/4 d’11 a la catedral, REPIC DE CAMPANES
A les 12, TRET DE SORTIDA A LA FESTA MAJOR amb una trabucada a càrrec del Sr. Vicent Vendrell Colilles, TRONADA a la plaça Major i salutació de la Il·lma. Sra. Judit Gisbert i Ester, alcaldessa de Solsona, des del balcó consistorial.
Des de la casa consistorial, recorregut tradicional del PASSACARRERS amb els gegants, cavallets, bou, mulassa i drac, acompanyats per l’Orquestra Patinfanjàs i el pregoner
Tarda
A les 6 a la plaça del Camp, ACTE DE COMIAT DEL PUBILLATGE 2025 I PROCLAMACIÓ de la pubilla, l’hereu, la donzella i el fadrí de la ciutat de Solsona 2026
Organització: Associació del Pubillatge Solsoní. Col·laboració: Ajuntament de Solsona
A les 7 a la sala Gris, INAUGURACIÓ DE L’EXPOSICIÓ “Paisatges i tradició”, de Ramon-Àngel Davins Aynés
Vespre i nit
A 1/4 de 9 a la catedral, REPIC DE CAMPANES per anunciar el cant de la Salve.
BAIXADA de la corporació municipal des de l’ajuntament cap a la catedral, acompanyada per la pubilla, l’hereu i el fadrí de Solsona del 2025, l’hereu de les comarques lleidatanes i el ball de bastons i l’Orquestra Patinfanjàs
A 2/4 de 9, a la capella del Claustre, CANT DE LA SALVE, interpretat per l’Orfeó Nova Solsona. Presidirà l’acte l’Excm. i Rvdm. Sr. Francesc Conesa i Ferrer, bisbe de Solsona.
Tot seguit, il·luminació de carrers amb teieres i, al pati de l’escola Arrels II, CASTELL DE FOCS presidit per la comitiva procedent de la catedral.
A les 10, a la plaça Major, SOPAR POPULAR I CAPTA amb els gegants joves amenitzada per la banda Trinxaranga. Tot seguit, CONCERT a la plaça Major amb el grup musical Deskunde i l’orquestra Fantasia.
Organització: Agrupació de Geganters de Solsona i Joventut Solsonina. Col·laboració: Ajuntament de Solsona
A les 11 a la plaça del Camp, HAVANERES amb el grup Son de l’Havana
Dimarts 8 de setembre
Matí
A les 9 a la capella del Claustre, MISSA CANTADA per la Capella de Música de la Mare de Déu del Claustre, presidida per Mn. Joan Casals i Cubinsà.
A 2/4 de 10, seguint les muralles antigues, CIRCUMVAL·LACIÓ de la ciutat amb els tirs dels TRABUCAIRES.
A 2/4 i deu minuts d’11, des de l’ajuntament, BAIXADA cap a la catedral de la corporació municipal, la pubilla, l’hereu, la donzella i el fadrí 2026 i l’hereu de les comarques lleidatanes, així com altres representants del pubillatge de títol nacional, l’Orquestra Patinfanjàs, els Trabucaires de Solsona i els gegants i altres elements de la imatgeria festiva.
A les 11, MISSA CONCELEBRADA cantada per la coral de Sant Llorenç i presidida per l’Excm. i Rvdm. Sr. Francesc Conesa i Ferrer, bisbe de Solsona, acompanyat pel capítol catedral i la resta de sacerdots. Hi assistiran els priors dels quatre castells, els senyors Miquel Àngel Múrcia i Garcia (Castellvell), Jordi Riart i Vendrell (Lladurs), Guillem Nadal i Villanueva (Llobera) i Josep M. Cardona i Divins (Olius).
Migdia
Tot seguit, a la plaça Major, salutació de la pubilla i l’hereu de Solsona 2026, acompanyats de la donzella i el fadrí, i BALLETS TRADICIONALS. La Cobla Juvenil Ciutat de Solsona interpretarà la música dels ossos, cavallets, drac, nans, ball de bastons, àliga i gegants. A continuació, a la plaça Major, TRONADA preparada pels Trabucaires de Solsona i esclat dels mascles, PUJADA fins a l’ajuntament i ballada de la final.
Tarda i vespre
A les 6 des de l’ajuntament, BAIXADA de la corporació municipal cap a la catedral, acompanyada per la mateixa comitiva del matí.
A 2/4 de 7 a la plaça Major, HOMENATGE A LA MARE DE DÉU DEL CLAUSTRE amb el ball de l’àliga i cantada de goigs a càrrec de l’Escolania i la Capella de Música de la Mare de Déu del Claustre. Enguany és pendonista el senyor Esteve Algué i Cardona.
Tot seguit, a la plaça Major, ballada de SARDANES a càrrec de la Cobla Juvenil Ciutat de Solsona
Nit
A 2/4 d’11 a la plaça del Camp, BALL de Festa Major amb l’orquestra Solsona 70 (actuació extraordinària per celebrar el 15è aniversari de Joventut Solsonina)
Matinada
A les 2 a la sala polivalent, CONCERT amb Banda Neon i Dj Monty (celebració de 10 anys sobre els escenaris), i Dj K-ZU. Entrada lliure
Organització: Joventut Solsonina
Col·laboració i patrocini: Ajuntament de Solsona
Dimecres 9 de setembre
Matí
A les 9 a la capella del Claustre, MISSA CANTADA per la Capella de Música de la Mare de Déu del Claustre, presidida per Mn. Rui Jorge Marques Freire.
A 2/4 de 10, seguint les muralles antigues, CIRCUMVAL·LACIÓ de la ciutat amb els tirs dels TRABUCAIRES.
A 2/4 i deu minuts d’11, des de l’ajuntament, BAIXADA cap a la catedral de la corporació municipal, acompanyada per l’Hble. Sra. Sònia Hernández Almodóvar, consellera de Cultura de la Generalitat de Catalunya; la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, l’Il·lma. Sra. M. Claustre Sunyer Cantons; alcaldes de la comarca; la pubilla, l’hereu, la donzella i el fadrí 2026 i l’hereu de les comarques lleidatanes, així com altres representants del pubillatge de títol nacional; l’Orquestra Patinfanjàs; els Trabucaires de Solsona, i els gegants i altres elements de la imatgeria festiva.
A les 11, MISSA CONCELEBRADA, cantada per la coral de Sant Llorenç i presidida per l’Excm. i Rvdm. Sr. Francesc Conesa i Ferrer, bisbe de Solsona, acompanyat pel capítol catedral i la resta de sacerdots.
Migdia
Tot seguit, a la plaça Major, BALLETS TRADICIONALS. La Cobla Juvenil Ciutat de Solsona interpretarà la música dels ossos, cavallets, drac, nans, ball de bastons, àliga i gegants.
A continuació, a la plaça Major, TRONADA preparada pels Trabucaires de Solsona i esclat dels mascles, PUJADA fins a l’ajuntament i ballada de la final
Tarda i vespre
Des de les 3 i fins al vespre a la capella del Claustre, BESAMANS A LA MARE DE DÉU DEL CLAUSTRE
A 2/4 de 6 a la plaça del Consell Comarcal, CONCERT de cobla a càrrec de l’orquestra La Principal de la Bisbal
A les 6 a la plaça de l’U d’Octubre, ESPECTACLE DE CIRC Gota, a càrrec de Txema Muñoz
A partir de les 6 a la plaça del Camp, XV CONCURS DE MÚSICS AL CARRER
Organització: Joventut Solsonina. Col·laboració: Ajuntament de Solsona
Vespre i nit
A 2/4 de 8 a la plaça Major, ballada de SARDANES interpretades per Cobla Juvenil Ciutat de Solsona i la cobla La Principal de la Bisbal
A les 8 a la capella del Claustre, CLOENDA DEL BESAMANS amb la Capella de Música de la Mare de Déu del Claustre
A 2/4 de 10, al portal del Castell, CORREFOC a càrrec del grup de diables La Xera
A les 11 a la sala polivalent, BALL de Festa Major amb l’orquestra La Principal de la Bisbal