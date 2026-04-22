Sant Jordi treu al carrer una trentena de parades al centre de Solsona

Solsona torna a reivindicar la diada de Sant Jordi aquest dijous amb una trentena de parades de llibres nous i de segona mà, roses, altres articles vinculats a la llegenda i activitat cultural al carrer. Entitats, establiments de flors i llibres, centres educatius, autors i artistes locals reafirmen aquesta jornada com una de les celebracions més identitàries i participades del calendari.
Més enllà de les obligacions quotidianes, la població solsonina manté viu l’esperit de la festa i sortirà al carrer per compartir cultura i tradició. Enguany, la ciutat manté el mateix volum de parades de l’any passat, que es distribuiran en vuit indrets des del passeig del Pare Claret fins a l’avinguda del Pont, connectant els portals del Castell i del Pont, els espais de davant l’Ajuntament i la torre de les Hores i les places Major i de la Catedral.
Han sol·licitat permís per ocupar la via pública tres floristeries, tres llibreries, tres centres educatius, els autors locals Toni Fernández, Alba Bernadó i Joan Obiols, dues artesanes, un celler, una desena d’entitats socials i un partit polític.
Un micròfon obert de poesia i gegants
Entre les novetats d’aquest any, hi haurà les cooperatives L’Arada i Territori de Masies, al portal del Castell, i els Gegants de Bertrans, al passeig. Les primeres vendran publicacions i productes locals i dinamitzaran l’espai amb un micròfon obert de poesia catalana, contes i reflexions (de dotze a una del migdia i de cinc a dos quarts de set de la tarda).
L’entitat gegantera, per la seva banda, aprofitarà el dia del patró de Catalunya per fer difusió de la trobada que organitza a Solsona el 9 de maig i amenitzarà la jornada amb ballades de gegants.
Però Sant Jordi fa dies que es fa present a la capital del Solsonès amb nombroses presentacions de llibres. Així mateix, la biblioteca acull una sessió de recomanacions de literatura infantil i juvenil, a càrrec de Violeta Caballol, i aquest, dimecres, celebra la Revetlla de Sant Jordi amb una narració oral per a famílies amb Sara Genovart a dos quarts de sis i un recital teatralitzat d’Hug Casals per al públic adult a les set (vegeu-ne més informació, aquí).