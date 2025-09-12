Solsona reviurà aquest dissabte en un concert les músiques del compositor Ramon Pujol i Llanes

Montanyà, que cursa batxillerat a l’Escola Arrels, ha decidit centrar el seu treball de recerca en el compositor solsoní de principis del segle XX Ramon Pujol i Llanes. Aquest projecte tindrà una conclusió pública, que consistirà en un concert, el dissabte 13 de setembre, a 2/4 de 8 del vespre a la plaça de la Catedral, (En cas de pluja, es traslladarà a la sala dels Sants Màrtirs) amb músics professionals i semiprofessionals dirigits pel mateix Montanyà. La primera part serà per a cobla i la segona, per a banda, i s’hi interpretaran diferents peces de Ramon Pujol, des de les que va compondre en etapes més juvenils fins a l’última peça que va escriure.
L’Arxiu Comarcal i l’Arxiu Diocesà són les principals fonts d’informació. Ell mateix explica què l’ha portat a analitzar aquesta figura: "Ramon Pujol i Llanes fou una persona molt rellevant en la cultura de la primera meitat de segle XX. Així, també ho fou de la Festa Major i el Corpus, i va ampliar, recopilar i harmonitzar tot el catàleg musical tradicional del moment, malgrat fou oblidat durant moltes dècades per ser una persona avançada al seu temps. Per això cal recordar-lo, com tantes altres figures que van enriquir la festa major que coneixem actualment, i recuperar el catàleg musical d’abans de la guerra; així com ho van fer a la nostra ciutat, fomentant una educació inclusiva per a tothom i feta de la manera més modesta.
Finalment, vull expressar el meu agraïment a Albert Fontelles-Ramonet, per la seva tasca de recuperació del patrimoni musical de Solsona. La seva feina, tan valuosa com necessària, ha fet possible la preservació d’una part fonamental de la nostra història cultural.
Per això, per a descobrir més Ramon Pujol i escoltar unes quantes de les seves obres, us convido al concert que realitzarem el dia 13 de setembre a la plaça de la Catedral (en cas de pluja, a la sala dels Sants Màrtirs) a dos quarts de vuit del vespre. Estarem envoltats de músics que interpretarem, a la primera part, un seguit d’obres instrumentades per cobla de Ramon Pujol, entre elles l’integral de sardanes localitzades, un vals i una pregària, i, a la segona part, en format de banda, un seguit de peces molt relacionades amb les festes solsonines. Hi esteu tots convidats!"