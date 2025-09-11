El XXVII Festival d'Orgues de Ponent i del Pirineu fa parada a Solsona

Del 7 de setembre al 27 de desembre se celebra la XXVII edició del Festival d’Orgues de Ponent i del Pirineu, amb concerts en un total de 17 localitats de les comarques de Lleida. El segon se celebrarà a la ciutat de Solsona.
El diumenge 14 de setembre, a les 7 de la tarda, a la Catedral de Santa Maria de Solsona, Eudald Dantí i Roura, oferirà un concert d’orgue, amb obres de Johann Sebastian Bach, Johann Ludwig Krebs, Narcís Casanoves i Bertran, Carles Baguer i Mariner, Christian Heinrich Rinck, Josep Freixenet i Gustav Merkel.
Eudald Dantí i Roura, nascut a Ripoll, obté els títols superiors d’orgue, piano, teoria de la música i música de cambra al Conservatori del Liceu de Barcelona. A la Hochschüle für Künste, de Bremen, obté el Diploma i màster en orgue amb Harald Vogel, Hans Davidsson, Edoardo Bellotti i Roland Dopfer. Membre fundador de l’Ensemble Thelxinoe, especialitzat en la interpretació de la música instrumental i vocal dels segles XVI i XVII.
Actualment és co-director de l’Acadèmia Internacional d’Orgue de l’Institut Català de l’Orgue Històric, co-director de l’Institut Espanyol de l’Orgue Històric, professor d’orgue i coordinador de la Diplomatura de Música Sacra de la Facultat Antoni Gaudí, professor de piano i llenguatge musical a l’Escola Municipal de Música de Puigcerdà i Conservatori dels Pirineus i organista titular de l’Oratori de Santa Maria de Bonaigua de Barcelona.
Imparteix regularment cursos d’orgue per tot Espanya. Ha ofert concerts a nombrosos països europeus, als Estats Units i al Japó.
L’entrada és gratuïta