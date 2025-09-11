L'obra L'ÚLTIM BALL es va estrenar el passat 6 de setembre en el marc de la Festa Major de Solsona. Les funcions continuaran els dies 13 i 14 de setembre al Teatre Comarcal de Solsona.
L'ÚLTIM BALL és una obra de creació pròpia de Lacetània Teatre dirigida per Aleix Albareda que també ha escrit el guió basant-se en sèries de la BBC i americanes com Getting On (Posar-se bé) que passen en hospitals tot connectant diversos gags a través d'un lligam argumental. L'espectacle, recomanat per a majors de 12 anys, vol fer riure i alhora provocar reflexió entre el públic. Amb humor negre, realisme incòmode i situacions absurdes, ens convida a visitar la vellesa, la deshumanització institucional, la fragilitat humana i la lluita per mantenir una mica de dignitat en l'últim tram de la vida.
El preu de l'entrada general és de 15 euros, mentre que els socis i sòcies de Lacetània Teatre i els menors de 16 anys poden gaudir de l'espectacle per 12 euros. Les entrades es poden adquirir a través de la plataforma entradessolsones.com.
L'ÚLTIM BALL de Lacetània Teatre
Dies i horaris de les sessions:
- dissabte 13 de setembre a les 21 h
- diumenge 14 de setembre a les 18 h
Lloc: Teatre Comarcal de Solsona
Durada de l'espectacle: 1 hora 15 minuts
Preus:
- entrada general: 15 euros
- entrada socis/es Lacetània: 12 euros
- menors de 16 anys: 12 euros
Espectacle recomanat a majors de 12 anys
Venda d'entrades online a https://entradessolsones.com/activitat/lultim-ball
També es vendran entrades 1 hora abans de la funció a la taquilla del Teatre Comarcal
Equip artístic: Paula De la Osa, Guisla Pérez, Encarna Tarifa, Mª Claustre Arseda, Tate Gualdo, Aina Mujal, Juli Pérez, Cesc Boix, Eduard Tripiana, Ainet Serral, JF Manzano, Teresa C. Salamero, Raquel Madrigal i Mel Pavón.
Adaptació i direcció: Aleix Albareda.
Ajudantia: Montze Meera
Equip tècnic: Marc Triquell, Ramon Cots i Ricard Llutart.
Agraïments: Ajuntament de Solsona, Consell Comarcal del Solsonès, Oficina de Turisme del Solsonès i Centre Sanitari del Solsonès