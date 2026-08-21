Territori de Masies acomiada l’agost amb un  berenar al capvespre i la 10ena edició de la Vesprada de Claret

Territori de Masies acomiada l’agost amb dues propostes que combinen gastronomia, poble i comunitat. Les activitats tindran lloc dimecres 26 d’agost, a la Roureda dels Quadrells, a la Molsosa, i divendres 28 d’agost, a Claret de Torà.
Una tarda per conèixer la Roureda dels Quadrells i berenar al capvespre
Dimecres 26 d’agost, a partir de les 18.30 h, la Roureda dels Quadrells, a la Molsosa, serà l’escenari d’una nova proposta de Tasta Territori de Masies, que començarà amb una acollida i una visita guiada a càrrec d’Orri dels Ens.
A les 20 h, els participants podran completar l’experiència amb una visita al bosc d’Orri dels Ens, amb entrada a part. A continuació, la jornada continuarà amb un berenar a la mateixa Roureda dels Quadrells, basat en productes de proximitat.
El menú inclourà pa amb tomàquet de farina ecològica i embotits de l’Antiga Casa Magí i dPagès, formatges de la Formatgeria del Miracle, vi del Miracle, suc de poma i sidra de Biolord Coop. Una proposta pensada per descobrir el paisatge i els productes que en formen part.
El preu de l’activitat és de 7 euros, amb un preu reduït de 5 euros per als socis de Territori de Masies i veïnes dels Quadrells Les inscripcions es poden fer fins al dilluns 24 d’agost.
Claret celebra el seu mil·lenari amb una tarda de patrimoni, gastronomia i un concert íntim de Lídia Pujol
Divendres 28 d’agost serà el torn de Claret de Torà, on Territori de Masies ha preparat una Vesprada de Claret en el marc de la celebració del mil·lenari de Claret. Organitzada amb l’associació de veïns de Claret, la jornada començarà a les 18 h amb la Ruta pel Claret Mil·lenari, una ruta guiada pels entorns del poble amb sortida des de la plaça de Claret. A les 20 h, la plaça acollirà un sopar a la fresca a càrrec de Territori de Masies, amb una amanida de fruita i verdura del temps i formatge del Miracle de l’Hostal el Jaumet, acompanyada de llom amb ametlles de l’Hostal de Pinós, braç de gitano de l’Hostal Nou i un vaset de ratafia de Claret. El sopar també inclourà vins del Celler del Miracle, sucs i sidra Biolord. La nit culminarà a les 21 h amb el concert de celebració del mil·lenari de Claret, protagonitzat per Lídia Pujol, que oferirà una actuació íntima en solitari combinant peces a cappella amb altres acompanyades de bases musicals.
El preu conjunt de ruta, concert i sopar és de 25 euros, amb un preu de 20 euros per als socis de Territori de Masies. El cost del sopar i concert és de 27 euros, 23 per socis de Territori de Masies. També es pot optar només per la ruta i el concert, per 7 euros (5 euros per als socis), o només pel sopar, per 20 euros (18 euros per als socis).
Durant tota la vetllada hi haurà servei de bar. Per assistir-hi cal fer reserva prèvia al 693 054 437 o a través de informacio@territoridemasies.cat.
Ambdues propostes formen part de la voluntat de Territori de Masies d’oferir activitats que connectin persones, pobles i patrimoni i passar una bona estona els vespres d’estiu promovent el consum de proximitat i coneixent petits productors i iniciatives.