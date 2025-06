L'escriptor i periodista Jordi Vilagut presenta a Torà la seva darrera novel·la

El passat 31 de maig, el Casal de la Gent Gran de Torà acollí davant un nombrós públic la presentació oficial de La Clau del Cargol, novel·la a càrrec d’en Jordi Vilagut, publicada per Témenos Edicions, amb pròleg del lingüista i Premi d’Honor de les Lletres Catalanes Albert Jané i que tanca la trilogia, iniciada fa 11 anys amb SE7. Aquesta és la segona trilogia completada per l’autor, que l’any passat va presentar Silenci Sota la Cinglera, inspirada en la Guerra Civil al Solsonès. L'acte comptà amb el suport de l'Associació del Patrimoni Artístic i Cultural de Torà - APACT i la revista Llobregós Informatiu i va ser presentat i conduït per Mn. Fermí Manteca.

Públic a la presentació de Torà

Després d'Agramunt i Barcelona tocava el torn de Torà i és que l’elecció d’aquestes viles no és gratuïta, sinó que respon al protagonisme que aquestes localitats tenen en el relat de la novel·la.

La Clau del Cargol

La intriga i el misteri s’apoderen des del primer moment del protagonista d’aquesta aventura, que submergirà els lectors en un viatge tan incert com trepidant, on els enigmes i les matemàtiques es barregen amb l’humor i la crítica social alhora que el coneixement més divers emergeix a mida que avancen els capítols. Si cada etapa és sorprenent, més ho és el desenllaç d’aquesta novel·la, que fou finalista del Premi Josep Pla, tot i que sota el títol inicial de 8 dies i set nits. Sens dubte, la novel·la més divertida d’en Jordi Vilagut.

Aquest relat tanca la trilogia iniciada el 2014 amb SE7, la primera novel·la publicada per l’autor i que trobà continuïtat amb 7NOU8, publicada per Témenos Edicions. En Jordi Vilagut compta amb una altra trilogia, la iniciada amb La Presó i prolongada amb L’Hospital de la Vall i Silenci Sota la Cinglera, totes elles novel·les històriques inspirades en capítols bèl·lics que tenen com a escenaris principals la Serra de Busa i la Vall d’Ora, a la comarca del Solsonès.

Periodista de professió i escriptor vocacional incansable, la literatura d’en Jordi Vilagut ve marcada pel seu arrelament al territori, amb el desig de correspondre els paratges que l’han inspirada i, alhora, amb la voluntat d’estimular en els lectors l’afany de descobrir-los.

Portada del llibre

Sobre l’autor

En Jordi Vilagut i Munt (Barcelona, 1964) és escriptor i periodista. A més d’un assaig sobre Comunicació i Esport, ha publicat mitja dotzena de novel·les, entre elles, La Presó. La veritable història d’en Bac de la Sagrera, premi Paraules a Icària de narrativa 2019 i amb què va iniciar la trilogia d’històries ambientades al Solsonès en diferents episodis bèl·lics i que troba la seva culminació amb aquesta obra que teniu a les mans. El 2023 va ser finalista del premi Josep Pla de narrativa, amb 8 dies i 7 nits, que ara arriba als lectors sota el nom de La Clau del Cargol. La seva obra es caracteritza per l’arrelament al territori, reflex de la seva estima pels indrets que l’han inspirat en les seves creacions literàries, amb les quals, també, desitja estimular els lectors a descobrir el patrimoni natural, històric i cultural que els envolta.