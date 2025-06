Creix l'oferta basquetbolística del juliol a Solsona amb el Tecnicampus    

Aquest estiu creix l'oferta basquetbolística de Solsona per als infants i joves. El CB Solsona es manté fidel al Minicampus de Bàsquet, adreçat als nens i nenes nascuts entre el 2014 i el 2021, que arriba a la seva 21a edició. Però enguany l'entitat doblarà l'activitat del pavelló municipal d'esports per als vespres de juliol amb el Tecnicampus, específicament adreçat a jugadors i jugadores nascuts entre el 2010 i el 2013.

El Tecnicampus vol donar resposta a la demanda d'infantils i cadets que volen continuar practicant l'esport durant les vacances d'estiu i, per edat, no poden participar al Minicampus. Se'ls oferirà càpsules de tecnificació per a millorar l'execució tècnica i ampliar recursos amb nous moviments. És una proposta oberta a jugadors de tots els clubs.

Pel que fa al Minicampus, que combina exercicis tècnics amb jocs, és una una activitat pensada tant per a infants del club com per a nens i nenes que tenen el seu primer contacte amb l'esport de la cistella. L'any passat hi van prendre part una quarantena de participants.

Inscripcions obertes

Ambdós campus es duran a terme al pavelló municipal d'esports de dilluns a divendres del 30 de juny al 25 de juliol de set a nou del vespre. Les inscripcions s'han obert aquesta setmana en línia en aquest enllaç. El Minicampus té un cost de 30 euros per setmana i 100 euros les quatre setmanes i el Tecnicampus, 45 per setmana i 150 les quatre amb descomptes per a germans i famílies nombroses i monoparentals.

Samarreta i sorteig d'una pilota

Els infants i joves inscrits abans del 15 de juny tindran una samarreta (amb model nou d'enguany). Així mateix, aquells que pintin un dibuix que es pot descarregar aquí i el lliurin durant la primera setmana del Minicampus entraran en el sorteig d'una pilota de bàsquet.

Aquestes activitats del Club Bàsquet Solsona tenen el suport de l'Ajuntament de Solsona, el Consell Comarcal del Solsonès i la Diputació de Lleida. També hi col·laboren Fruits Taribó, Cal Jhon, Cal Jaumet, Camps, Tres Punts, Tàndem Solsona i el Cine París.