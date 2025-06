L’Olius-Atlètic Pi, campió de la Lliga Comarcal del Solsonès i de les 12 Hores de Futbol Sala

Aquest cap de setmana s’ha posat punt final a la Lliga Comarcal de Futbol Sala del Solsonès amb la tradicional jornada de les 12 Hores, una celebració que ha tancat una temporada molt disputada, en què els dos equips capdavanters s’han mostrat pràcticament intractables. L’equip d’Olius-Atlètic Pi ha estat el gran triomfador, proclamant-se campió tant de la lliga regular com del torneig de les 12 Hores.

El trio arbitral

En la classificació final de la lliga, l’Olius-Atlètic Pi ha liderat la taula amb uns registres espectaculars: 60 punts, amb 20 victòries i només dues derrotes, 158 gols a favor i només 25 en contra, convertint-se també en l’equip menys golejat. El segon classificat ha estat “El Punxo” de Navès, amb 54 punts, 17 victòries, 89 gols a favor i 39 en contra; i el tercer, el Cambrilsantclimenç, amb 48 punts, 15 victòries, 99 gols a favor i 77 en contra.

Llobera futbol sala

Pel que fa als màxims golejadors, Andrei Deic, de l’Olius-Atlètic Pi, s’ha proclamat màxim anotador del campionat amb 31 dianes, seguit de Sam Fernández (28) i Aïtor Colell (27).

El Punxó Navès

Doblet del campió de lliga gràcies al torneig de les 12 Hores

En el torneig de les 12 Hores, l’equip d’Olius-Atlètic Pi ha sumat un nou títol al seu palmarès imposant-se a la final contra el Llobera amb un marcador de 6 a 3. En aquest torneig, el màxim golejador ha estat Pau Colell, del Punxo de Navès, amb 4 gols.

El Dimoa

També cal destacar els porters Josep Fornell i Toni Gil, de l’Olius-Atlètic Pi, que han estat reconeguts com a porters menys golejats, amb només un gol encaixat durant la fase de grups.

Lliurament de premis

El trio arbitral

Amb aquests resultats, l’Olius-Atlètic Pi consolida una temporada brillant, demostrant una gran solidesa tant ofensiva com defensiva, i reafirmant-se com el gran referent del futbol sala comarcal d’aquest any.

Lliurament de premis

Lliurament de premis

Lliurament de premis

Lliurament de premis

