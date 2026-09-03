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El 32è 3x3 de Solsona omple la plaça del Camp de bàsquet tenyit del 50è aniversari del club taronja-i-negre

Esports

80 jugadors i jugadores de totes les categories participen en una jornada marcada per l’esportivitat, el bon ambient i la festa del bàsquet al carrer

  • Grup cistella alta -
  • Grup cistella baixa -
  • Moment del torneig -
  • Final pre mini -
  • Júniors d'Or -
  • Ltim -
  • Petit Buiei -
  • Roc Colell -
  • Roc Ezpeleta -
  • Roger Cases -

ARA A PORTADA

Publicat el 03 de setembre de 2026 a les 07:43

El 32è Torneig 3x3 de bàsquet de Solsona va omplir dissabte la plaça del Camp de bàsquet, ambient i afició en una edició especialment significativa, coincidint amb el 50è aniversari del Club Bàsquet Solsona. Un total de 80 jugadors i jugadores, distribuïts en 19 equips, van prendre part en una jornada que va tornar a convertir aquest històric torneig en una de les grans cites esportives i socials de la Festa Major.

Des de primera hora del matí, la plaça del Camp va acollir quatre cistelles i partits de 12 minuts a temps corregut. La competició va arrencar a les 9 amb la fase de grups i va avançar durant tota la jornada fins al concurs de triples i les fases semifinals i final de cistella alta, a la tarda.

 

  • Moment del torneig

Victòria per als Petit Buiei

Per primera vegada en la història del torneig, la categoria júnior-sènior va tenir premis en metàl·lic, una de les principals novetats d’aquesta edició especial del 50è aniversari. L’equip Petit Buiei es va proclamar campió, mentre que Júniors d’Or va ser subcampió, repetint la final de l’any anterior. El campió es va endur un premi de 200 euros i el subcampió, de 100. En la categoria infantil-cadet, el triomf va ser per a Ltim, amb Sense Temps Mort en segon lloc. En premini-mini, es van endur el torneig els Ministar.

 

  • Roc Colell

El 3x3 va tornar a reservar un espai per al concurs de triples, amb competició diferenciada per categories. Roc Colell va ser el guanyador en la categoria de cistella baixa, mentre que Roc Ezpeleta es va imposar en infantil-cadet i Roger Cases, dels sèniors, va protagonitzar una de les sorpreses del concurs amb set llançaments encertats en el darrer moment.

 

  • Roger Cases

 

  • Roc Ezpeleta

La jornada va culminar a la tarda amb el lliurament de premis als equips i participants guanyadors, en un acte participat per presidenta del CB Solsona, Montse Parera, i el regidor d’Esports de l’Ajuntament de Solsona, Joan Parcerisa, que van reconèixer els equips i jugadors destacats d’aquesta edició especial del torneig.

 

  • Ltim

 

  • Petit Buiei

Més enllà de la competició, el 3x3 va tornar a convertir la plaça del Camp en un punt de trobada al voltant de l’esport de la cistella, amb la participació de jugadors i jugadores, famílies, antics jugadors del club, aficionats i públic. A la tarda, la música i la dinamització de DJ RoRo van posar ritme a la jornada i van contribuir a mantenir l’ambient festiu durant les fases finals.

 

  • Final pre mini

 

  • Grup cistella baixa

El bon temps i les temperatures agradables van completar una jornada marcada per l’esportivitat. Un any més, el torneig va evidenciar que el 3x3 és molt més que una competició: és una cita que reuneix la família del CB Solsona i el conjunt de la ciutat i que, edició rere edició, s’ha consolidat com una de les activitats esportives més arrelades del calendari estival solsoní. L’organització destaca la implicació de famílies i entrenadors que van fer possible el desenvolupament del 3x3, tant en les tasques prèvies com durant la competició.

 

  • Júniors d`Or

El 32è 3x3 ha estat un dels primers grans actes esportius i socials del programa commemoratiu del 50è aniversari del CB Solsona, que al llarg de la temporada 2026-2027 continuarà celebrant cinc dècades de bàsquet, esport i vida associativa a la ciutat. L’activitat ha estat organitzada pel Club Bàsquet Solsona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Solsona i el suport de Construccions Clotet, Pentex, Ral, Cal Jaumet del Forn i Camps Forn-Pastisseria.

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