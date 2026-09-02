Solsona acull un duel de bàsquet femení de màxim nivell amb el Cadí La Seu i l'MCR Lima-Horta

El pavelló poliesportiu de Solsona acollirà aquest diumenge 6 de setembre, a les 18.30 h, un duel de bàsquet femení de màxim nivell entre el Cadí La Seu i l'MCR Lima-Horta, en un partit de pretemporada que permetrà al públic solsoní gaudir de prop de dues de les principals referències del bàsquet femení català.
El Cadí La Seu, conjunt de la Lliga Femenina Endesa, és un dels referents del bàsquet femení català i competeix en la màxima categoria estatal. Al davant hi haurà l'MCR Lima-Horta, que la temporada passada va ser el millor equip català classificat a la Lliga Femenina Challenge, la segona categoria estatal.
El partit representa, per tant, una oportunitat excepcional per veure a Solsona bàsquet femení d’alt nivell, en un dels primers compromisos de preparació dels dos equips abans de l’inici de la temporada oficial.
Un dels actes del 50è aniversari del CB Solsona
L’enfrontament és també un dels actes de commemoració del 50è aniversari del Club Bàsquet Solsona, que al llarg de la temporada 2026-2027 celebrarà cinc dècades de trajectòria esportiva i de vinculació amb la ciutat.
L'esdeveniment, en el qual assistirà el president de la Federació Catalana de Basquetbol, Ferran Aril, tindrà la col·laboració de l’Ajuntament de Solsona i Pentex, que han volgut sumar-se a aquesta celebració. La firma solsonina de roba esportiva també ha preparat alguna sorpresa per al públic assistent.
L'entrada serà gratuïta i l’organització anima les famílies, els jugadors i jugadores del club, antics jugadors i tots els amants de l’esport a acostar-se al pavelló i convertir la cita en una gran festa del bàsquet femení i del 50è aniversari del club taronja-i-negre.
Cadí La Seu – MCR Lima-Horta
- Diumenge 6 de setembre
- 18.30 h
- Pavelló poliesportiu de Solsona
- Entrada gratuïta