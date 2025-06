El FBSA-CF Solsona a la Nit dels Campions Bages, Berguedà, Cerdanya celebrada a Cardona

El Pavelló Municipal d'Esports, als peus del Castell de Cadona, ha obert les portes aquest dimarts, 17 de juny, a la Nit dels Campions del Bages-Berguedà-Cerdanya. Un colofó final de temporada 2024-2025 que ha comptat amb els jugadors i jugadores campions, acompanyats de les seves famílies. Un total de 31 equips campions de lliga han estat premiats en l'edició d'enguany, dels quals 28 de futbol i 3 de futbol sala.

Més de 700 persones s'han aplegat a Cardona en la segona jornada de les Nit dels Campions 2025. Durant dues setmanes, fins al dilluns 30 de juny, s'organitzaran totes les festes dels campions i campiones de lliga de cada delegació de la Federació Catalana de Futbol.

Els amfitrions, el Cardona, han pogut celebrar d'una manera molt especial el seu ascens al Primera Catalana. Però també hi era present la delegació solsonina, amb dos equips que han guanyat la lliga aquesta temporada, el Benjamí S10 i el Prebenjamí S8.

El Pre Benjamí S8



Un dels moments més emotius de la jornada ha arribat amb el lliurament dels Premis Especials, en reconeixement per la trajectòria o la tasca de persones vinculades amb el món del futbol i futbol sala català. El premi especial de la nit a Cardona ha estat per Manel Sánchez, en reconeixement al seu treball incansable al Centre d'Esports Manresa. Sánchez ha estat el president més longeu de la història del club bagenc i el seu llegat forma part de l'escut blanc-i-vermell.

L`equip del Cardona



Per part de la Federació Catalana de Futbol, a l’acte han estat presents el directiu i delegat al Bages-Berguedà-Cerdanya, Esteve Olivella, el vicepresident Jordi Bonet, així com els directius Jaume Plaza, Pep Graus i Susana Puell. Al mateix temps també hi ha assistit el subdelegat de futbol al Bages-Berguedà-Cerdanya, Miquel Sebastià, la subdelegada de futbol femení al Bages-Berguedà-Cerdanya, Mariona Sebastià; el subdelegats Jordi Casas i José Luis Pérez; el responsable del CTA al Bages-Berguedà-Cerdanya, Ramon Ricard; i, col·laborador del CTA al Bages-Berguedà-Cerdanya, Josep Casas. Altres autoritats presents han estat la regidora d'Esports de l'Ajuntament de Cardona, Helena Arnaste i la primera tinent d'alcalde del consistori, Lluïsa Aliste.