El Torneig de Botifarra de la Penya Barcelonista de Solsona i comarca ha arribat a la desena edició

Hi han participat unes vint parelles

Publicat el 02 de setembre de 2025 a les 08:18
Actualitzat el 02 de setembre de 2025 a les 08:21

La Penya Barcelonista Solsona i Comarca va celebrar la 10a edició del Torneig de Botifarra de la nostra Penya, amb una gran participació!! 

Amb un total d'unes 20 parelles, vam passar una magnífica tarda entre cartes, culers i Penyistes!!!

1rs classificats: els Penyistes Ivan Vilaseca i Marc Ollé

2ns classificats: Manel Villarraso i Osvald Romero 

3rs classificats: Albert Vila i Andreu Vila

Moltes gràcies a tots els participants i assistents!!. També volem donar les gràcies al Bar Olius per ajudar-nos a l'organització del Torneig.

 

  • Un moment del torneig

 

  • Primers Classificats al Torneig de Botifarra de la Penya Barcelonista

 

  • Classificats al Torneig de Botifarra de la Penya Barcelonista

 

  • Classificats al Torneig de Botifarra de la Penya Barcelonista

 

