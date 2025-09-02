El Torneig de Botifarra de la Penya Barcelonista de Solsona i comarca ha arribat a la desena edició

La Penya Barcelonista Solsona i Comarca va celebrar la 10a edició del Torneig de Botifarra de la nostra Penya, amb una gran participació!! \r\n\r\nAmb un total d'unes 20 parelles, vam passar una magnífica tarda entre cartes, culers i Penyistes!!!\r\n\r\n1rs classificats: els Penyistes Ivan Vilaseca i Marc Ollé\r\n\r\n2ns classificats: Manel Villarraso i Osvald Romero \r\n\r\n3rs classificats: Albert Vila i Andreu Vila\r\n\r\nMoltes gràcies a tots els participants i assistents!!. També volem donar les gràcies al Bar Olius per ajudar-nos a l'organització del Torneig.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tUn moment del torneig\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tPrimers Classificats al Torneig de Botifarra de la Penya Barcelonista\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tClassificats al Torneig de Botifarra de la Penya Barcelonista\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tClassificats al Torneig de Botifarra de la Penya Barcelonista\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n