La crònica dels partits del CB Solsona

CISTELLA ALTA
SÈNIOR FEMENÍ
CB Solsona 54-55 Manlleu
Dissabte, el sènior femení del CB Solsona va viure una dolorosa derrota a casa davant el Manlleu, en un partit que les locals havien controlat durant tot l'enfrontament.
El matx va començar amb bon peu per a les solsonines, que amb ritme i encert van dominar el primer quart (15-11). Al segon període, l'encert en el tir exterior i el bon treball col·lectiu van permetre ampliar l'avantatge fins al 32-24 amb què es va arribar al descans.
A la represa, el partit va continuar sota la mateixa dinàmica, amb un Solsona sòlid en defensa i capaç de mantenir el control del marcador (40-34 al final del tercer quart). Tot semblava encarrilat fins als últims tres minuts, quan el Manlleu, amb una defensa tancada i agressiva, va aprofitar els errors de les locals en el tir exterior i els tirs lliures per acostar-se a un punt.
Amb el marcador ajustat, els nervis van passar factura al conjunt taronja-i-negre i en l'última acció del partit, les visitants van trobar l'encert i van anotar la cistella decisiva, enduent-se la victòria per la mínima. Derrota que ha d'ajudar a seguir creixent i madurant com a conjunt. Seguim.
SOTS-20 MASCULÍ
CB Solsona 64-60 Càmping Bianya Roser
El sots-20 del CB Solsona va aconseguir diumenge una treballada victòria per 64 a 60 davant el Càmping Bianya Roser en un partit molt igualat disputat al pavelló solsoní. Els locals van dominar bona part del duel, però van haver de patir fins al darrer minut per assegurar-se el triomf.
El primer període va ser molt equilibrat, els visitants van agafar un avantatge de set punts en el minut 5 del primer període, però els taronja-i-negres van reaccionar i, amb un tram final de quart molt seriós, van ser capaços de capgirar el marcador i marxar al descans entre quarts situats per davant. En el segon quart, el Solsona va trobar més fluïdesa ofensiva i va saber aprofitar algunes errades dels barcelonins per obrir una escletxa important al descans (36-24).
A la represa, però, el Càmping Bianya Roser va reaccionar. Amb una defensa més intensa i millor encert exterior, els de l'Eixample van retallar distàncies i van entrar de ple en el partit. L'últim període va ser d'infart: el Solsona mantenia l'avantatge, però el Roser no va deixar de pressionar. Tot i l'empenta final visitant, els locals van saber gestionar els darrers atacs i van tancar la victòria per un ajustat 64-60.
Amb aquest resultat, el sots-20 del CB Solsona suma un triomf de prestigi en una lliga molt competitiva, demostrant caràcter i solidesa en els moments decisius. Ara toca una setmana de descans per als equips, que aprofitarem per recuperar forces i polir conceptes que s'han de millorar. Enhorabona per la victòria!
JÚNIOR MASCULÍ
Bàsquet Sant Pere B 32-76 CB Solsona
Els solsonins visitaven dissabte la pista del Sant Pere amb només set jugadors d'edat júnior disponibles. Però des del primer minut van mostrar que volien guanyar el partit, començant amb un parcial a favor de 0 a 10. La resta de quart va ser d'intercanvi de cistelles, però amb els visitants controlant el marcador en tot moment (14 a 19 al final del període).
A l'inici del segon quart, els solsonins van trencar definitivament el partit. Amb una molt bona defensa van aconseguir bloquejar completament l'atac local i, poc a poc, van ampliar l'avantatge en el marcador amb un parcial de 2 a 24, per arribar al descans 16 a 43.
A la represa, es va seguir la mateix dinàmica: la defensa solsonina s'imposava i els atacs ràpids, juntament amb l'encert des de la línia 3, seguien augmentant el resultat (23 a 63 al final del tercer quart). El darrer període va ser de tràmit, i ens va permetre practicar alguns conceptes que portem dies treballant, com el joc en estàtic i les jugades des de la línia de fons. El resultat final va ser de 32 a 76.
Molt bon partit del júnior masculí, que va controlar el ritme de joc en tot moment gràcies a una bona defensa. Cal felicitar l'equip per l'esforç i per aconseguir, per segona jornada consecutiva, que anotin tots els jugadors. Seguim!
CADET MASCULÍ
CB Solsona 23-80 CB Súria
Derrota en el debut a casa dels nostres cadets, que en el primer quart es van veure superats en tot moment per la intensitat rival, de manera que el Súria de seguida es va escapar en el marcador. Tot i els bons atacs que es podien aconseguir, els solsonins van errar els tirs fàcils que es tenien.
A la segona part, el conjunt taronja-i-negre es va reanimar i va aconseguir carregar millor el rebot defensiu i moure més la pilota en atac. Tot i així, va ser impossible acostar-se en el marcador.
Cal seguir treballant! La millora es comença a notar i de ben segur que arribaran les victòries. Seguim!
CADET FEMENÍ
Súria 57-51 CB Solsona
El cadet femení del Club Bàsquet Solsona va perdre el darrer cap de setmana a la pista del Súria en un partit molt igualat de principi a fi, que es va decidir només en els últims minuts. Des de l'inici, cap dels dos equips va aconseguir distanciar-se en el marcador més enllà dels cinc punts.
Les jugadores solsonines van mostrar un joc ordenat i amb bon ritme, i van controlar el partit fins a la recta final. Al descans, el Solsona dominava per 23 a 27, i va arribar a l'últim quart amb avantatge de cinc punts (37-42).
Tot i això, en els últims cinc minuts, la pressió defensiva de les locals va generar diverses pèrdues de pilota i van aconseguir igualar el marcador. A partir d'aquí, els nervis i algunes imprecisions van acabar decantant el partit a favor del conjunt surienc, que va tancar el duel amb un parcial favorable per assegurar la victòria final.
Malgrat el resultat, el cadet femení del Solsona va deixar molt bones sensacions i va demostrar capacitat per competir fins al final en un dels partits més disputats de la temporada. Seguim.
INFANTIL FEMENÍ
CN Terrassa 71-48 CB Solsona
Sortida complicada, diumenge, per a l'infantil femení contra un equip potent a Terrassa. El partit va començar molt igualat amb una bona defensa de les visitants, que van evitar rebre cap cistella fins al minut 5. Des daquell moment, però, el CN Terrassa va començar a imposar el seu ritme amb molts canvis i defenses asfixiants que no van permetre a les solsonines jugar còmodes (17-6).
El segon quart va continuar amb la mateixa dinàmica. L'equip rival ficava moltes mans i el Solsona mai va saber igualar la intensitat. Molts punts rebuts de contraatac van fer que el marcador s'estirés a la mitja part (19-11).
A la represa, les solsonines van començar a jugar millor en atac i en defensa i van començar a entendre el criteri arbitral, on el contacte de mans no es penalitzava. Tot i això, l'extensa banqueta local imprimia un ritme físic i ràpid que les visitants no eren capaces d'igualar (22-15).
L'últim quart va ser el millor amb diferència per al conjunt taronja. Per fi va començar a jugar en equip passant-se la pilota i fent una defensa solidària que va incomodar moltíssim les rivals. Gràcies a això, la diferència en el marcador va arribar a ser d'11 punts, però va aparèixer el cansament de les visitants, i el CN Terrassa va tornar a imposar la seva llarga banqueta per acabar amb una renda còmoda (13-16).
Aquest va ser un partit per aprendre la magnitud del nivell físic, tàctic i tècnic que demana aquesta categoria. Seguim aprenent.
CISTELLA BAIXA
PREMINI
CB Solsona 34-84 La Salle Manresa 84
Dissabte el CB Solsona premini va jugar a casa contra La Salle Manresa. Des del començament, el partit va ser complicat. L'equip bagenc va sortir molt concentrat i ràpidament es va situar per davant en el marcador. Els locals van intentar seguir el ritme, però els visitants tenien una defensa molt forta i recuperaven moltes pilotes.
A poc a poc, La Salle Manresa va anar ampliant la diferència gràcies a la seva bona pressió defensiva i els atacs ràpids, aprofitant cada pèrdua dels solsonins per anotar amb facilitat. Els nostres jugadors, en canvi, van tenir alguns moments de distracció en defensa i ens va costar parar les entrades rivals. Tot i això, el CB Solsona va tenir també bones estones de joc. En atac vam aconseguir algunes cistelles molt bones, amb bones passades i bons tirs. Alguns jugadors van estar molt atents per buscar espais i provar tirs de mitja distància, i això ens va permetre sumar punts.
A la segona part, tot i que la diferència en el marcador era gran, l'equip local no va deixar de lluitar. Els jugadors van seguir animant-se entre ells i intentant defensar millor. Hi va haver bones recuperacions i jugades col·lectives que van mostrar les ganes i la millora del grup.
Al final, el resultat va ser clar a favor de La Salle Manresa (34-84), però el més important és que el Solsona segueix treballant i aprenent. Cada partit serveix per millorar, entendre millor el joc i créixer com a equip. Molt bona actitud dels nois i noies, que tot i la dificultat van mantenir l'esforç i la il·lusió fins al final!