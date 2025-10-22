Les cròniques del CB Solsona

CISTELLA ALTA
SÈNIOR FEMENÍ
Santpedor 52-58 CB Solsona
Victòria treballada del Sènior Femení a la pista del Santpedor. Diumenge al vespre, el sènior femení del Club Bàsquet Solsona es va desplaçar per disputar un partit intens i molt igualat. Les solsonines van saber patir i mantenir la calma en els moments clau per acabar emportant-se una valuosa victòria per 52 a 58.
El partit va començar amb un Solsona molt encertat, especialment en situacions de contraatac i d'1 contra 1, que li van permetre dominar el primer quart (4-12). Al segon període, però, les locals van augmentar la pressió defensiva i van aconseguir retallar distàncies, fins a arribar al descans amb un marcador ajustat de 22 a 28.
A la represa, el Santpedor va seguir pressionant i, amb una defensa molt agressiva, va capgirar el resultat fins a posar-se quatre punts amunt (34-30). Les solsonines, però, no van perdre el cap i, tot i les dificultats, van tancar el tercer quart amb un avantatge mínim (39-40).
L'últim període va ser una muntanya russa d'emocions: les locals van tornar a obrir forat amb un parcial favorable (46-41), però el Solsona va reaccionar amb serenitat. Amb encert exterior, bons contraatacs i una gran gestió dels minuts finals, les visitants van saber capgirar el marcador i assegurar una merescuda victòria per 52 a 58.
Una nova mostra de caràcter d'un equip que continua creixent i demostrant solidesa en els moments més exigents.
SOTS-20 MASCULÍ
CB Solsona 71-44 UB MIR
El CB Solsona va imposar-se dissabte de manera clara a l'UB Mir (71-44) en un partit sense història, dominat des del primer minut pels locals. L'equip solsoní va mostrar una gran solidesa defensiva i un alt nivell d'encert ofensiu, i va trencar el duel ja en el primer quart amb un parcial contundent de 25-5.
El segon període va mantenir la mateixa dinàmica, amb un Solsona molt actiu en la recuperació de pilota i eficaç en les transicions, fet que li va permetre arribar al descans amb una diferència de 23 punts (40-17).
A la represa, els barcelonins van intentar reaccionar amb més intensitat en atac, però el conjunt local va continuar controlant el ritme del joc i ampliant progressivament l'avantatge (56-31 al final del tercer quart). En els darrers deu minuts, el CB Solsona va administrar l'avantatge amb encert, i va mantenir la mateixa intensitat fins al resultat final de 71-44.
Els taronja-i-negres es van adaptant a l'exigència de la màxima categoria; es comença a veure una progressió en el joc de l'equip i una intensitat defensiva que seran els fonaments per a sustentar la solidesa del conjunt. L'enhorabona, ja en tenim tres!
JÚNIOR FEMENÍ
CB Solsona 51-72 Manresa
El júnior femení del CB Solsona va caure dissabte a casa davant el Bàsquet Manresa per 51 a 72 en un partit intens i competitiu durant bona part dels minuts. Les solsonines van aconseguir mantenir el marcador ajustat fins al descans (20-26) mostrant una bona actitud i plantant cara a un rival físicament superior.
A la represa, però, el desgast i la potència física de les visitants es van fer notar, i les manresanes van ampliar progressivament la distància fins a sentenciar el matx en el tercer quart.
Tot i la derrota, el CB Solsona marxa amb bona boca: es palesen les millores de l'equip i el partit va servir per seguir creixent i agafant confiança amb vista als pròxims enfrontaments.
CADET MASCULÍ
CB Santpedor 74-33 CB Solsona
Dissabte, el cadet masculí del CB Solsona es desplaçava a Santpedor per jugar el segon partit de la temporada. Tot i les ganes d'obtenir un bon resultat, els solsonins van veure superats en tot moment per la intensitat i el joc col·lectiu dels locals, que de seguida es van escapar en el marcador.
La resta del partit va ser una marca d'objectius per anar corregint diferents aspectes datac i de defensa, i poc a poc es va anar fent. Aquesta setmana es debuta a casa amb ganes d'aconseguir millors resultats. Seguim!
CADET FEMENÍ
CB Solsona 60-54 CB Artés
Dissabte, el cadet femení del CB Solsona es va desplaçar per viure un partit emocionant contra el CB Artés. Des del primer moment, les locals van marcar el ritme, amb una defensa sòlida i un atac ben treballat que les va permetre guanyar el primer quart (14-12).
Tot i això, el segon quart va ser diferent: les visitants augmentaven la intensitat defensiva i capgiraven el marcador abans del descans, al qual van arribar amb un avantatge de set punts per al CB Artés (19-26).
A la represa, les jugadores del Solsona van saber recuperar-se, controlant el ritme i imposant una pressió constant amb què van igualar i superar les rivals al final del tercer quart (39-36). Finalment, en un últim període apassionant, la calma i la bona gestió de les últimes possessions van dur a la victòria de les solsonines per 60-54.
INFANTIL FEMENÍ
Virolai A 80-67 CB Solsona
Sortida complicada de l'equip solsoní, dissabte, a la pista del Virolai. Des de l'arrencada del partit l'equip local va imposar el seu ritme alt amb una defensa molt forta, ficant mans i aprofitant un criteri arbitral permissiu que va fer que les visitants no entressin al partit fins al segon quart (16-8).
Al segon període, les solsonines van recuperar la defensa que saben fer, però l'encert rival, prou alt, no les va deixar córrer com estan acostumades. Cal dir que les contrincants jugaven amb automatismes i jugades en estàtic que les taronja-i-negres encara no han practicat (15-15).
A la represa, l'equip local va continuar fent mal amb les seves jugades en atac; i les visitants sempre anaven tard a cobrir les jugadores que quedaven soles. Tot i així, mai van perdre la cara al partit, gràcies al fet de començar a jugar més desinhibides en atac. Però altre cop el criteri arbitral va afectar massa l'estabilitat mental de les visitants i es van cometre massa errors (24-20).
La primera meitat de l'últim quart va ser clarament favorable a les solsonines; va començar a haver-hi circulació ofensiva i en defensa es va aconseguir tapar la línia anotadora de les visitants. Les jugadores del CB Solsona es van posar només a cinc punts de desavantatge... Però l'equip local va tornar a prémer l'accelerador, i les solsonines van perdre el rigor tàctic ofensiu volent fer cadascú la guerra pel seu compte (24-20).
El partit va culminar amb una derrota més extensa del que ens hauria agradat i va deixar mala boca a les solsonines. Però entomen aquesta primera derrota de la temporada com una bona lliçó de tot el que encara queda per aprendre.
INFANTIL MASCULÍ
CB Solsona 30-48 CB Navàs
Aquest cap de setmana l'infantil masculí va rebre a casa el Navàs en un partit dominat, des del primer moment, per l'equip rival.
El Solsona va sortir a pista amb intensitat però, des de l'inici, el rival va marcar el ritme de joc i es va posar per davant en el marcador, 13-6 al final del primer període.
El conjunt taronja va seguir lluitant el partit i va intentar frenar el ritme d'atac de les visitants. Però no va ser possible a causa de la gran intensitat del Navàs. Cal seguir treballant i anar sumant minuts de joc per millorar. Seguim!
CISTELLA BAIXA
MINI FEMENÍ
CB Solsona 5442 CB Artés Blanc
Les solsonines del mini femení van començar el partit una mica perdudes i van deixar escapar algunes defenses amb què les rivals van agafar avantatge. Però l'equip local va reaccionar de manera intensa i va acabar dominant el matx.
El CB Solsona es va imposar per 54 a 42, mostrant una gran millora en el joc col·lectiu. Es veu clarament un procés de creixement en les jugadores, que segueixen avançant dia a dia. Continuarem entrenant per fer-ho encara millor!
PREMINI
CB La Mercè 79-29 CB Solsona
El cap de setmana passat l'equip premini del CB Solsona va jugar de visitant contra el CB La Mercè, en un partit intens i emocionant. Els primers quarts van ser complicats: el rival va sortir molt fort, amb una defensa amb molta pressió, que ens va costar superar. Tot i això, els nostres jugadors i jugadores no van abaixar els braços en cap moment i van lluitar cada pilota amb ganes i actitud.
A mesura que avançava el partit, l'equip va entendre millor els espais i va posar en pràctica conceptes treballats als entrenaments, com obrir-nos a cinc, buscar bones línies de passada i trobar la manera de treure i abaixar la pilota davant la pressió rival. Es va veure una clara millora en la col·locació i en la lectura del joc, la qual cosa és molt positiva!
Encara tenim coses per treballar com mantenir la calma davant la pressió, moure'ns més sense pilota i ajudar-nos en defensa, però el més important és que l'equip segueix aprenent i sumant experiència. Molt contents de la feina feta, de les ganes i del bon ambient dins la pista. Seguirem entrenant fort i amb il·lusió per seguir creixent com a equip!