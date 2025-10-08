La crònica dels partits del CB Solsona - 4 i 5 d'octubre

CISTELLA ALTA
SÈNIOR FEMENÍ
Navàs 41-47 CB Solsona
Dissabte, el sènior femení del CB Solsona va arrencar la lliga amb una important victòria a domicili contra el Navàs (41-47), en un partit que va començar molt complicat. Les locals, amb més rodatge després d'haver jugat ja la primera jornada, van aprofitar els errors de les solsonines i van marxar al descans amb un clar avantatge de 14 punts (26-12).
A la represa, però, el Solsona va reaccionar amb un gran tercer quart, mostrant més intensitat i confiança en el joc. Amb un parcial contundent (2-16), van aconseguir empatar el partit a 28 i afrontar els darrers deu minuts amb tot per decidir.
A l'últim quart, l'encert exterior de les visitants va ser clau per culminar la remuntada i segellar una victòria molt meritòria per 41-47, i mostrar caràcter i capacitat de reacció en el debut de la temporada.
JÚNIOR MASCULÍ
CB Santa Perpètua 50-56 CB Solsona
El primer partit del júnior masculí fora de casa, dissabte a la pista del Santa Perpètua, va començar amb un intercanvi de cistelles per part d'ambdós equips. Va ser gràcies a una bona defensa que es va aconseguir el primer avantatge, dificultant l'atac de l'equip local, que només aconseguia anotar des de la línia de tirs lliures (14 a 19 al final del primer quart).
Malauradament, la intensitat defensiva del Solsona va baixar en el segon període com a conseqüència del cansament i l'acumulació de faltes personals. A més a més, l'atac visitant es va tornar més anàrquic, i amb poca circulació de pilota va ser difícil anotar. D'aquesta manera, el Santa Perpètua va capgirar el marcador fins al 31 a 26 de la mitja part.
A la represa, els solsonins es van posar en zona per intentar resoldre les mancances defensives del segon període, i va funcionar. Es van recuperar diverses pilotes a primera línia, que es van convertir en cistella gràcies a les bones transicions realitzades (41 a 42 al final del tercer període).
L'últim quart va ser d'alternança en el marcador, però el caràcter dels visitants es va acabar imposant gràcies a un gran parcial d'1 a 10 en els últims cinc minuts de partit. El resultat final va ser de 50 a 56.
En general, va ser un partit amb poc encert, però que el Solsona va poder controlar, malgrat la desconnexió del segon quart, des de la defensa. En qualsevol cas, cal felicitar tots els jugadors per aquesta victòria, que esperem que sigui la primera de moltes!
Júnior masculí
Manel Oriola
JÚNIOR FEMENÍ
CB Solsona 100-32 Rosella
El júnior femení del CB Solsona va protagonitzar dissabte una clara victòria davant el Rosella en un partit sense gaire història, dominat de principi a fi per les solsonines. L'equip local va imposar un ritme alt des del salt inicial, amb un joc molt efectiu en el contraatac i una gran eficiència en el tir.
La superioritat del Solsona va ser evident en tots els aspectes del joc. Els intents de les de Vacarisses de canviar la dinàmica amb una defensa en zona no van impedir que l'avantatge continués augmentant. Amb una defensa sòlida i una transició ofensiva ràpida, les jugadores del CB Solsona van sentenciar el matx amb contundència. Victòria categòrica i merescuda.
CADET MASCULÍ
CB Llívia 87-43 CB Solsona
Els solsonins debutaven diumenge a la tarda a casa del Llívia, un rival sempre complicat, amb baixes d'última hora però amb ganes de fer un bon inici de temporada.
Tot i el marcador, així va ser, ja que els dos primers quarts van ser competits fins al final. Però el ressentiment de les lesions es va sumar al cansament, i l'equip es va enfonsar físicament al tercer quart, allunyant-se així del marcador.
Malgrat la derrota, la dinàmica del partit va ser positiva, es van corregir els aspectes clau i es va donar esforç en tot moment. Seguim treballant!
CADET FEMENÍ
CB Solsona 66-54 Sallent
El cadet femení del CB Solsona va aconseguir la victòria a casa davant el Sallent (66-54) en un partit que va dominar de principi a fi. Des del primer període, les jugadores locals van mostrar un bon nivell defensiu i molta intensitat en el contraatac, aconseguint un primer avantatge de 12 punts.
Tot i l'intent del Sallent de retallar distàncies al segon període, el Solsona va arribar al descans amb un marcador favorable de 31-24. A la represa, un tercer quart molt complet per part de les solsonines, amb una pressió defensiva efectiva a tota pista, va permetre ampliar la diferència fins als 19 punts (49-30), deixant pràcticament sentenciat el matx.
L'últim període va servir perquè el Sallent maquillés una mica el resultat, però la victòria del Solsona no va perillar en cap moment. Un partit sòlid i treballat de les locals per continuar creixent en la competició.
INFANTIL FEMENÍ
Jac Sants 47-59 CB Solsona
Molt bon partit de les jugadores solsonines, diumenge a Barcelona, que des del primer segon van transmetre tota l'energia necessària per afrontar un partit. El ritme sempre va ser nostre, amb una defensa molt bona on no deixaven jugar l'equip rival, robant pilotes i sortint al contraatac sempre que es podia.
A la segona meitat, la renda d'avantatge passava dels 15 punts i les solsonines mai van afluixar, posant en pràctica el que s'ha entrenat aquestes setmanes.
Cap al final del partit un parell de cistelles de les locals va maquillar una mica el resultat, però sense fer perillar la victòria de les taronja-i-negres en cap moment. Aquest és el camí per continuar aprenent!
INFANTIL MASCULÍ
CB Solsona 52-65 CEB Navarcles
El cap de setmana passat l'infantil masculí del Solsona va començar la temporada amb un partit a casa molt treballat i lluitat fins al final.
El matx va començar amb un intercanvi de cistelles per part d'ambdós equips i es va arribar al final del primer quart amb un marcador de 14-15. Durant el segon quart, els solsonins van seguir amb una bona dinàmica, treballant fort en defensa i buscant ocasions en atac, però la falta d'encert en ocasions clares i el ritme del rival van sentenciar aquest període 6 punts per sota dels visitants (27-33).
En la segona part del partit, el Navarcles va dominar el rebot i va aconseguir segones ocasions de tir (36 a 47 al final del tercer període). Tot i això, els taronja-i-negres van lluitar fins al final intentant retallar distàncies.
Malgrat el resultat, acabem el partit amb molt bones sensacions per afrontar la temporada. Seguim!
CISTELLA BAIXA
MINI FEMENÍ
CB Solsona 64-14 Jubert i Vila Manresa
El mini femení del CB Solsona va debutar dissabte amb una gran victòria davant el Jubert i Vila Manresa, mostrant un domini total des dels primers minuts. Les solsonines van marcar el ritme del partit amb una defensa molt intensa i una excel·lent circulació de pilota que va permetre anotar amb facilitat.
Les taronja-i-negres tallaven moltes pilotes només quan el Manresa posava la pilota en joc, així que van optar per fer defensa a mitja pista perquè les rivals poguessin moure una mica més la pilota, ja que hi havia una gran diferència en el marcador.
Al tram final del partit, les jugadores del Solsona estaven cansades per tot lesforç invertit, ja que no deixaven passar ni una pilota. Tot i el cansament, van continuar lluitant fins al final. Tots els quarts van ser a favor de les locals. Molt bon inici de temporada. Hem de seguir treballant i lluitant!
MINI MASCULÍ
CB Castellet 80-44 CB Solsona
El cap de setmana passat, el mini masculí del CB Solsona va disputar un partit molt intens a casa del CB Castellet.
Els nostres jugadors van saltar a pista amb molt bona actitud, dominant el ritme i mostrant una gran concentració tant en defensa com en atac. Gràcies a aquesta bona sortida, el Solsona es va mantenir per davant en el primer període (6-13) i va arribar al descans amb bones sensacions i un joc col·lectiu molt positiu.
A la segona part, però, el Castellet va augmentar la seva intensitat i encert fins a aconseguir capgirar el marcador amb parcials molt favorables (11-8, 19-9, 17-10). Els nostres nois van seguir treballant i lluitant fins al final, però el físic i l'encert del rival van acabar marcant la diferència en el tram final.
Tot i el resultat (80-44), l'equip va mostrar moments de molt bon joc i una actitud exemplar. Un partit per continuar creixent i agafant experiència. Seguim treballant!