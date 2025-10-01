La crònica dels partits del CB Solsona

CISTELLA ALTA
SÈNIOR MASCULÍ
CB Navàs 62-67 CB Solsona
El sènior A del club es desplaçava, dissabte passat, a la pista del Navàs per afrontar l'inici de la temporada. El partit començava molt igualat, amb intercanvis constants de cistelles i amb defenses agressives en ambdós equips que provocaven força pèrdues de pilota.
Durant el segon quart, després del tempteig i augmentant el ritme, els solsonins van aconseguir un avantatge d'11 punts en el marcador, però una ràpida reacció dels locals retallava les distàncies i així s'arribava a un 32-37 a la mitja part.
La segona meitat va començar inesperadament en contra dels taronja-i-negres, de manera que amb les seves errades i l'encert dels rivals es va capgirar el marcador. Després del parcial a favor dels locals i de les poques cistelles dels solsonins, el marcador reflectia un 47-44 al final del tercer quart.
En l'últim període, el Solsona es va posar les piles i de seguida es va tornar a situar per davant, disposat a endur-se la victòria. Després de molts minuts amb el marcador ajustat, l'equip aconseguia agafar prou distància per afrontar els últims instants de joc amb certa tranquil·litat i, tot i que els navessencs van fer tot el possible per tornar-se a apropar, el partit finalitzava 62-67.
Enhorabona a tots per començar la temporada amb victòria a domicili, que no és gens fàcil. A seguir treballant.
SÈNIOR MASCULÍ B
CB Viladecavalls A 71-70 CB Solsona
Diumenge, el sènior B del Solsona va competir fins al final a la pista del Viladecavalls en un partit dalts i baixos que va acabar amb la derrota dels visitants per només un punt de diferència.
L'inici va ser igualat, però els locals van estar molt encertats des del triple, mentre nosaltres no trobàvem l'encert exterior. Al segon quart, vam tenir una mala arrencada, que va situar el marcador en 28-18, però la reacció de l'equip va ser excel·lent: la rapidesa en transicions, l'encert des de l'interior i la millora de la defensa del tir exterior ens van permetre capgirar el marcador fins al 32-33. Tot i això, dues accions precipitades al final del quart i l'encert rival des del tir lliure van castigar els taronja-i-negres, que van arribar al descans per darrere (39-35).
Al tercer quart als solsonins els va tornar a costar arrencar i el Viladecavalls es va escapar de 10 punts. La defensa en zona plantejada pel rival i la manca d'encert exterior van penalitzar el CB Solsona, però l'equip no es va rendir i, amb un parcial de 0-7, va tornar a entrar al partit fins a tancar el període amb un esperançador 55-52.
A l'últim quart, els locals es van tornar a escapar de 10 punts (62-52), i quan semblava que el partit estava decidit, els visitants van tornar a reaccionar fins a empatar a 70 als minuts finals. Van tenir opcions de guanyar, però els tirs lliures fallats en els moments decisius van condemnar-los.
El marcador final de 71-70 reflecteix la igualtat i la lluita, però deixa el regust amarg de veure com s'escapava un partit que els de Solsona van tenir molt a prop. A casa, el sènior B taronja-i-negre pot confiar en la victòria.
SOTS-20 MASCULÍ
CB Cerdanyola 82-91 CB Solsona
El sots-20 del CB Solsona es va endur la victòria a la pista del CB Cerdanyola en un partit intens en defensa i d'alt ritme ofensiu (82-91). Els visitants van dominar el marcador des del començament, amb un primer quart molt encertat (17-26) que els va permetre agafar avantatge gràcies al treball en el rebot defensiu i la defensa, amb bones transicions ofensives.
Els locals, empesos per la moral de les dues victòries en les primeres jornades, van reaccionar al segon quart, millorant en atac i reduint la diferència fins al 36-45 del descans. Tot i això, els solsonins van mantenir-se sòlids, especialment des de l'exterior, i van evitar que els locals completessin la remuntada.
Després del pas pels vestidors, el partit va seguir marcat per l'intercanvi de cistelles. El Cerdanyola va aconseguir retallar distàncies en moments puntuals, i es va posar a només sis punts dels visitants. Amb tot, els solsonins van saber respondre sempre i van arribar al final del tercer període amb 62-72.
En els darrers deu minuts, els verd-i-negres van intentar la remuntada definitiva, però l'ofici i la regularitat ofensiva dels visitants van ser determinants. El marcador final (82-91) reflecteix la solidesa d'un equip que va saber gestionar la renda inicial i assegurar-se un triomf treballat, el primer de la temporada. Seguim!
JÚNIOR MASCULÍ
CB Solsona 69-74 CB Can Parellada
El júnior masculí començava la temporada diumenge a casa, amb el debut a nivell B contra el Can Parellada. Els locals van començar molt tous en defensa i van permetre contraatacs fàcils als seus rivals, que van aconseguir un parcial de 17 a 1 en els primers quatre minuts.
Poc a poc, el partit es va anar igualant, però l'avantatge inicial seguia decantant el marcador a favor dels terrassencs (15-27) al final del primer quart. El segon període va ser d'intercanvi de cistelles, però l'encert des de la línia de 3 mantenia el seu avantatge, 31 a 49 a la mitja part.
El descans va permetre ajustar la defensa de l'equip, controlant millor el balanç defensiu i el rebot i sortint a puntejar tots els llançaments. D'aquesta manera, es va començar a retallar la distància en el marcador (51-60) al final del tercer període. La dinàmica positiva es va mantenir en el darrer quart, fins al punt que al minut 35 els solsonins van tenir un atac per empatar el partit. Finalment, la manca d'encert ens els últims atacs va frustrar un increïble intent de remuntada. El resultat final va ser de 69 a 74.
Tot i la derrota, l'equip solsoní va mostrar molt bones sensacions en la segona part, i va estar a punt de recuperar un desavantatge de 18 punts. Per tant, cal aprendre dels errors de la primera meitat i mantenir la dinàmica de la segona per aconseguir bons resultats ens els pròxims partits. Hem de seguir treballant, equip!