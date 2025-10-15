Les cròniques del CB Solsona

CISTELLA ALTA
SÈNIOR MASCULÍ
CB Sant Quirze A 81-51 CB Solsona
Dissabte a Sant Quirze, el sènior A s'enduia la primera derrota de la temporada després d'un partit en què es va veure superat per la intensitat del rival des d'un bon inici.
Al primer quart, els locals ja aconseguien un avantatge de 14 punts al marcador i, davant la poca reacció solsonina en defensa i en atac, al segon quart aconseguien un parcial a favor de 14 punts més, i s'arribava a la mitja part amb un 46 a 18.
Oblidada la primera part, la segona va ser més igualada, amb un canvi d'actitud dels taronges. Amb més intensitat defensiva, els solsonins van frenar en certa mesura el vendaval rival. Tot i així, la diferència de 28 punts de la mitja part ja havia marcat la tendència negativa del partit i no es va aconseguir cap tipus de remuntada, així que es va arribar al definitiu 81 a 51.
Un partit que serveix per aprendre dels errors i que motiva a treballar més de valent per afrontar els propers.
SÈNIOR FEMENÍ
CB Solsona 69-51 Salle Manresa
El Sènior Femení del CB Solsona suma una nova victòria, a casa davant la Salle Manresa, en un partit molt seriós i ben plantejat per part de les solsonines.
Després d'uns minuts inicials d'intercanvi de cistelles, el Solsona va començar a marcar el ritme del partit i es va tancar el primer quart amb un avantatge de 19 a 12. A partir d'aquí, l'equip va anar ampliant la diferència gràcies a una molt bona sortida al contraatac i una defensa sòlida, especialment dins la pintura, on va saber contenir els intents ofensius de les visitants.
Al final del tercer període, la diferència ja era de 20 punts, i es va arribar a un màxim avantatge de 23 (56 a 33) a l'inici del darrer quart. Tot i una pressió més intensa de la Salle Manresa en els últims minuts, que va provocar algunes pèrdues i un parcial en contra, el Solsona va saber controlar el marcador i es va imposar amb claredat per 69 a 51.
Gran treball col·lectiu i partit complet per part de totes les jugadores del Solsona.
SÈNIOR MASCULÍ B
A.E. Sallent 68-74 CB Solsona B
El sènior B visitava diumenge la pista del Sallent, on arribava com a líder de la categoria. Amb bones sensacions de l'última jornada, els solsonins van sortir amb intensitat i mostrant-se superiors tant en atac com en defensa.
De seguida es va veure que el Sallent era depenent de només un jugador que, tot i fer un recital ofensiu, es va trobar una defensa molt més ordenada dels taronges a la segona part. Tot i arribar a mig últim quart 15 punts per sobre, un últim intent desesperat del seu referent ofensiu va fer que es posessin a tres punts. Tot i així, els solsonins no es van amagar i van encadenar un bon parcial que rematava les opcions i acabava el partit amb una victòria que els col·loca en plena lluita pel lideratge del grup. Seguim!
SOTS-20 MASCULÍ
UB Sant Adrià 63-65 CB Solsona
(16-23 / 28-38 / 52-54 / 63-65)
Dissabte, el CB Solsona va aconseguir una victòria agònica a la pista de la Unió Bàsquet Sant Adrià en un partit amb dues cares molt diferents. Els solsonins van dominar amb autoritat la primera meitat, però van acabar patint de valent després d'una llarga desconnexió en el tram central del segon temps.
El partit va començar amb un Solsona molt concentrat, que imposava el seu ritme i aprofitava les imprecisions locals per marxar al primer descans amb un clar 16-23. En el segon quart, la bona circulació de pilota i l'encert exterior van permetre mantenir la iniciativa (28-38 al descans), amb la sensació de tenir el duel sota control.
Però la represa va canviar radicalment el guió. Després d'un bon inici, el conjunt visitant va desaparèixer entre els minuts 5 i 15 de la segona meitat, va cometre pèrdues, va errar tirs còmodes i va deixar que el Sant Adrià es refés parcial rere parcial. Els locals, empesos pel seu públic, van arribar a situar-se només dos punts per sota al final del tercer quart (52-54), i obria un darrer període ple de tensió.
Al principi del darrer període, els solsonins es van veure superats fruit de la precipitació en atac i la bona defensa local, i van veure com els jugadors locals agafaven una renda de sis punts a tres minuts del final. Els últims minuts, el Solsona va recuperar una mica d'ordre defensiu i, malgrat les presses i els nervis, va saber resistir l'empenta final dels adrianencs per segellar la victòria per la mínima (63-65).
Tot i el patiment, el triomf permet al conjunt taronja-i-negre sumar una victòria important en un partit que deixa com a lliçó la necessitat de mantenir la concentració durant els quaranta minuts.
JÚNIOR MASCULÍ
CB Solsona 77-64 CB Unió Badia
En la tercera jornada, dissabte, el júnior masculí va rebre els de la Unió Badia, un equip molt físic que va buscar el joc interior en tot moment. L'inici del partit va ser dominat clarament pels locals, que, amb una gran intensitat defensiva, van aconseguir recuperar pilotes i sortir al contraatac, fet que els va permetre agafar un bon avantatge (27 a 13 al primer quart).
En el segon període, els visitants van començar a pressionar a tota pista, i això va provocar diverses pèrdues de l'equip local, que va veure com el joc fluid del primer període s'anava encallant. El resultat a la mitja part era de 41 a 31.
Aquesta dinàmica va mantenir-se en la represa. La bona pressió rival recuperava pilotes i l'atac solsoní continuava en dificultats, però algunes accions individuals van permetre mantenir l'avantatge en el marcador (57 a 47 al final del tercer quart). Finalment, en el darrere període el Solsona va entendre com superar la pressió i va encadenar bones jugades de nou fins a arribar als darrers minuts amb el partit resolt. El resultat final va ser de 77 a 64.
Aquest partit ha de servir com a exemple del nostre joc, defensa sòlida i atacs ràpids. A més a més, els solsonins han pogut treballar la sortida de pressió gràcies a la defensa rival. Així que només ens queda felicitar els jugadors per la segona victòria de la temporada!
JÚNIOR FEMENÍ
St Pere Terrassa 43-60 CB Solsona
El júnior femení del CB Solsona va aconseguir dissabte una gran victòria a la sempre complicada pista del Sant Pere de Terrassa. Malgrat l'ambient intens i sorollós, les solsonines van saber mantenir la calma i jugar un partit molt seriós des del punt de vista tàctic.
El primer quart ja va mostrar el domini visitant, amb un parcial de 6 a 11, i al segon període l'equip va exhibir el seu millor joc, especialment en el contraatac i en la lectura dels blocs directes. Això va permetre arribar al descans amb un clar 11 a 33.
Tot i una tímida reacció del Sant Pere a l'inici del tercer quart, superant inicialment la pressió del Solsona, les nostres jugadores van tornar a agafar les regnes del partit i van controlar el ritme fins al final. Amb un joc combinat de calma i velocitat quan calia, van certificar una merescuda victòria per 43 a 60.
CADET FEMENÍ
Nou Bàsquet Olesa 54-25 CB Solsona
Diumenge passat, l'equip cadet femení del Solsona va disputar a Olesa una nova jornada de lliga, que va acabar amb una victòria clara per a les locals, després d'un enfrontament que se'ns va posar costa amunt des del principi.
L'equip va començar el partit una mica desconnectat, i això va permetre a l'Olesa agafar un avantatge que ja no vam poder revertir. La manca d'intensitat defensiva de les solsonines va facilitar massa cistelles fàcils a les rivals, mentre que en atac semblava que la pilota no volgués entrar.
L'arbitratge tampoc va ser del tot favorable, amb algunes accions dubtoses que van complicar una mica més el joc de les taronja-i-negres. A tot això shi va afegir una lesió i una jugadora eliminada per cinc faltes, cosa que va dificultar les rotacions i va limitar les opcions de resposta.
Tot i les dificultats, l'equip va lluitar fins al final i va demostrar compromís i actitud. Ara toca continuar treballant als entrenaments per seguir creixent, reforçar la defensa i guanyar confiança en atac. Segur que, amb esforç i constància, arribaran partits molt millors.
INFANTIL FEMENÍ
CB Solsona 82-68 Joventut Les Corts
Segon partit de la temporada, dissabte a casa, i segona victòria per a les solsonines. L'equip va sortir totalment concentrat i amb l'agressivitat necessària per enfrontar-se a un equip amb bones jugadores i molt ben treballat.
La defensa de les taronja-i-negres va permetre robar pilotes i sortir al contraatac des del principi i es va assolir una bona renda de 6-8 punts, si bé l'equip rival va saber donar-hi la volta, i la seva pressió va començar a fer mal. Tot i així, s'arribava al final del primer quart amb sis punts d'avantatge per a les locals.
Al segon quart, les visitants van pujar línies defensives i les solsonines van perdre massa pilotes a causa de la pressió contrincant. Després de calmar els nervis i tornar al pla de partit, les del Solsona van poder aguantar el cop, malgrat perdre el quart per tres punts.
A la segona meitat, les jugadores de casa van tornar a prémer l'accelerador, però les visitants no van abaixar els braços i tornaven a remuntar gràcies a la seva defensa pressionant i agressiva a tota pista. Les locals van guanyar el quart per només un punt.
L'arrencada de l'últim quart va ser un punt d'inflexió de l'equip de casa: les jugadores van pressionar al màxim la defensa, sense deixar jugar les contràries i, per fi, van tancar el rebot defensiu que tant va costar en el tercer quart. Van jugar amb bon criteri tant els atacs en estàtic, com, sobretot, els contraatacs que tant havien entrenat durant la setmana. Cal dir que aquest últim quart la diferència va ser de 10 punts, anotant 32 les jugadores locals. Les locals van demostrar que quan defensen fort poden robar pilotes i sortir al contraatac.
Continuem treballant!
INFANTIL MASCULÍ
CB Esparreguera Groc 72-33 CB Solsona
Derrota de l'infantil masculí, diumenge, a la pista de l'Esparreguera. Des de l'inici del partit, l'Esparreguera va dominar el ritme de joc, trobant ocasions alliberades de tir i imposant-se de seguida davant el marcador (22 a 2 al final del primer període).
Tot i aquesta arrencada del partit, el Solsona no va baixar mai el ritme i, després d'augmentar la intensitat en defensa i treballar en atac per trobar bons tirs, va poder millorar el resultat inicial amb un segon període de 15 a 13.
Durant la segona part, l'equip rival va seguir controlant el ritme de joc, i alguns errors defensius i molts tirs fallats va fer augmentar distàncies.
Tot i el marcador, cal destacar que el Solsona en cap moment va abaixar el cap i va lluitar fins al final. Cal seguir treballant!
CISTELLA BAIXA
MINI MASCULÍ
CB Solsona 82-33 Bàsquet Berga
El cap de setmana passat el mini masculí del Solsona va tornar a demostrar el seu gran nivell col·lectiu amb una victòria contundent per 82 a 33 davant del Bàsquet Berga. Des del primer període, els solsonins van sortir molt concentrats i amb una actitud excel·lent tant en defensa com en atac.
El que més va destacar va ser el joc d'equip: tots els jugadors van participar activament, movent molt bé la pilota i buscant sempre el company millor col·locat. Aquesta circulació ràpida i intel·ligent de la pilota va permetre generar moltes situacions clares de tir i contraatacs efectius.
La defensa també va ser excel·lent, amb recuperacions constants que es transformaven en punts fàcils. El Solsona va dominar tots els quarts i va mostrar una gran regularitat i intensitat al llarg de tot el partit. Un triomf complet i merescut del mini masculí, que continua creixent com a equip!
MINI FEMENÍ
Esparreguera 34-48 CB Solsona
Les del mini femení es desplaçaven dissabte per enfrontar-se a l'Esparreguera. El duel va començar amb moltes dificultats per a les solsonines, que van sortir una mica adormides i es van veure superades en els primers minuts per la intensitat física de les locals. L'Esparreguera va aprofitar bé el seu joc agressiu i el contacte constant per frenar els atacs del Solsona, que no acabava de trobar el seu ritme.
Tot i això, a mesura que avançava el partit, les nostres jugadores van començar a entrar en joc, millorant la defensa i trobant bones opcions d'atac en equip. Amb més confiança i velocitat en les transicions, el CB Solsona va començar a retallar diferències fins a capgirar el marcador.
La segona part va ser, sens dubte, la millor del partit. Les solsonines van dominar clarament tant en defensa com en atac i va aconseguir un parcial espectacular de 0 a 15 que va trencar definitivament el duel. El bon moviment de pilota, la pressió defensiva i la concentració van permetre al Solsona controlar el joc fins al final i acabar imposant-se amb un marcador final de 34 a 48. Segon partit jugat i guanyat aquesta temporada. Molt bon treball, noies!
PREMINI
CB Solsona 34-56 Artés
Dissabte el nostre equip premini va jugar a casa contra l'Artés en un partit ple d'aprenentatges. Els nostres jugadors van començar forts al primer quart, amb una bona actitud i intensitat tant en atac com en defensa. Amb tot a partir del segon quart, els visitants van aconseguir imposar el seu ritme gràcies a un millor control del rebot i una bona defensa, amb què van capgirar el marcador.
Malgrat la dificultat, cal destacar molts punts positius per als de casa: per a diversos jugadors era el seu primer partit i van demostrar molt bona actitud i ganes de millorar; van fer molt bon tir i va imperar el suport entre companys dins la pista, animant-se i ajudant-se mútuament.
Com a aspecte a millorar, encara ens costa canviar el xip d'atac a defensa amb prou rapidesa, i cal seguir treballant el joc col·lectiu i la concentració, especialment en defensa i rebot.
Tot i això, estem molt orgullosos del matx. Més important que el resultat és com s'ha jugat, les ganes i la millora que es veu a cada entrenament. Seguim treballant, perquè estem segurs que els propers partits aniran encara millor!
Fotos de Lluís Closa:
Premini vs. Artés: https://flic.kr/s/aHBqjCx9VU
Fotos de Manel Oriola:
Júnior masculí vs. Unió Badia: https://flic.kr/s/aHBqjCxbxv