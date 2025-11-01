L'empresa solsonina Pentex renova la seva col·laboració amb la Federació Catalana de Voleibol com a proveïdor oficial de roba esportiva

La Federació Catalana de Voleibol (FCVb) i l’empresa Pentex S.L. han renovat el conveni de col·laboració iniciat fa dos anys i que permetrà a la marca solsonina seguir sent el proveïdor oficial de roba esportiva de la Federació. L’acord, signat recentment per la presidenta de la FCVb, Maribel Zamora, i el representant legal de Pentex, Albert Cardona, tindrà vigència fins a la temporada 2026-2027.
La renovació consolida la relació entre ambdues entitats i reforça l’aposta de la Federació per comptar amb un partner de confiança en l’equipament de les Seleccions Catalanes de voleibol, de vòlei platja i del esportistes del Campionat de Catalunya de Vòlei Platja. En aquest sentit, Pentex facilitarà anualment les equipacions de les seleccions, així com les samarretes d’entrenament i peces específiques per a les competicions estatals i internacionals.
A més, el conveni estableix la creació d’una línia exclusiva de productes de la FCVb (camisetes, sudaderes, mochiles i altres articles personalitzats), que es comercialitzarà tant a través de la web de la Federació com al canal online de Pentex. Aquesta col·lecció permetrà reforçar la identitat visual de la Federació i generar un retorn econòmic directe.
Amb aquest acord, Pentex també es compromet a donar suport a campionats com el de Catalunya de Seleccions Territorials i el de Vòlei Platja, amb aportacions en material tècnic i descomptes econòmics.
La presidenta de la FCVb, Maribel Zamora, ha destacat que “aquesta renovació és una molt bona notícia per a les nostres seleccions i per als clubs, perquè ens permet garantir equipacions de qualitat, potenciar la imatge corporativa i obrir noves vies de col·laboració que repercuteixen directament en el creixement del nostre voleibol”.