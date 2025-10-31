El Club d'Esquí Solsona convoca eleccions per renovar la Junta

La Junta Directiva del Club d’ Esquí Solsona, amb la potestat que li atorguen els Estatuts del Club en els seu capítol 4rt, article 14, fa pública la Convocatòria d’eleccions per la renovació completa dels seus membres.
Tal com estableix l’article 16 dels estatuts, es comunica a tots els seus socis que el procediment electoral es realitzarà segons les següents condicions:
Llocs a proveir: Amb caràcter obligatori, les candidatures hauran de tenir definits els càrrecs de president, tresorer i secretari. Opcionalment es podran cobrir els càrrecs de vicepresident(s) i/o vocal(s).
Condicions per ser elector i candidat: ser major d’ edat, estar donat d’alta com a soci del Club a data 8 de maig de 2025 i estar al corrent de pagament a data 6 de juny de 2025.
Designació components Junta Electoral: per sorteig entre els socis amb dret a vot que es realitzarà el proper dia 16 d’Octubre a les 20 h. al local social del Club del Casal de Cultura de Solsona.
Exposició del cens electoral i terminis reclamacions: del 13 d’octubre fins el 24 d’Octubre, al local del Club i al taulell d’anuncis del Casal de Cultura de Solsona.
Termini presentació candidatures: fins el dia 24 d’octubre de 2025, per escrit a les oficines del Club.
Horaris oficina local social del Club : divendres i dissabtes de 19h a 21h
Dia i lloc de la celebració de les eleccions: el dissabte 8 de Novembre de 2025 al local social del Club. Casal de Cultura de Solsona, Local nº 27, Passeig Pare Claret,
24 25280-SOLSONA.
Horari d’obertura del col·legi electoral: de les 16h a les 20h.
Forma d’acreditació dels electors: mitjançant DNI o passaport vigents.