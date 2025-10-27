El copilot solsoní Nacho Paz es corona campió del PAST Trophy Rally 3 Iberia

El PAST Trophy Rally 3 Iberia va baixar el teló aquest dissabte amb un desenllaç carregat d'emoció. Jesús Jiménez i el seu copilot el solsoní Ignacio Paz es van proclamar campions després d'una temporada excel·lent, en què van sumar tres victòries en sis ral·lis disputats, demostrant constància, velocitat i una excel·lent compenetració dins del Ford Fiesta Rally3 preparat per PAST.
La resolució del campionat va arribar al TC8 del ral·li final, on Juanma Grigera, el seu gran rival pel títol i fins i tot aquest ral·li, líder del campionat, es va veure obligat a abandonar després d'un trencament de suspensió. Fins aquell moment, tots dos s'havien repartit els escratxos del dia amb l'alemany Nicolas Otto, protagonitzant un duel apassionant que va mantenir la incertesa fins a l'últim quilòmetre.
Amb aquest resultat, Jesús Jiménez i Ignacio Paz s'aixequen amb el títol sumant 104 punts, seguit per Juanma Grigera amb 89 punts. Completen el podi final Kerem Kazaz (32 punts), Nicolás Otto (25) i Tom Williams (17).
L'alemany, Otto, es va alçar amb la victòria del ral·li, sent aquest el seu primer esglaó més alt del podi a la copa PAST Trophy Rally 3 Iberia, amb què es tanca així la seva temporada inaugural consolidant-se com una plataforma formativa de primer nivell, dissenyada per impulsar el talent jove dins d'un marc tècnic competitiu i equilibrat. Tots els participants competeixen amb unitats Ford Fiesta Rally3, garantint igualtat mecànica i premiant l'habilitat i consistència dels equips.
La combinació de fiabilitat mecànica, assistència tècnica d'alt nivell i esperit esportiu ha estat clau en l'èxit del certamen i ha reflectit el compromís de PAST amb el desenvolupament de futurs protagonistes del ral·li ibèric.