El copilot solsoní Nacho Paz torna a pujar al més alt del podi al Ral·li Ciutat de Granada

El Rallye Ciudad de Granada, cita del Campionat d'Espanya de Ral·lis de Terra (CERT Rallycar), va acollir els passats 9, 10 i 11 d'octubre els participants de la Past Rally3 Trophy Iberia, on el lleidatà Jesús Jiménez i el solsoní Nacho Paz van portar el seu Ford Fiesta Rally3 al primer lloc d'aquesta copa.
El Ciudad de Granada ha regalat una batalla de les que fan afició. Jesús Jiménez, juntament amb Nacho Paz, es van emportar la victòria per tot just 2,5 segons davant d'un Juan Manuel Griera que, acompanyat per Ariday Bonilla, segueix demostrant un creixement imparable.
Amb aquest resultat, els lleidatans recuperen el liderat del campionat, amb moltes opcions per endur-se el triomf final a falta de disputar-se l'última cursa, al Ral·li RACC Catalunya.
PAST Rally3 Trophy Iberia és una emocionant competició de ral·li que es disputa de forma íntegra en superficie de terra entre Espanya i Portugal.
Organitzada per PAST Racing i M-Sport, aquesta copa inclou sis curses que es desenvolupen en diversos escenaris de la península ibèrica.