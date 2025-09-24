Jesús Jiménez i el solsoní Nacho Paz perden el liderat en una dolorosa retirada al Ral·li Princesa d'Astúries 2025

El gran protagonista va ser Juanma Grigera, la jove promesa argentina recolzada per PAST, que juntament amb Ariday Bonilla va saber aprofitar una carrera exigent i plena de girs inesperats. Amb aquest triomf, Grigera es col·loca líder del trofeu mancant dues proves, confirmant el seu ràpid progrés amb el Ford Fiesta Rally3 de M-Sport Polònia preparat per PAST.
La cursa va començar amb domini del lleidatà Jesús Jiménez i el solsoní Ignacio Paz, que van arribar a liderar la classificació amb gairebé mig minut d'avantatge després d'aconseguir cinc scratxs. Tot i això, un problema a la fase final, després de completar tots els trams cronometrats, els va obligar a retirar-se quan tenien la victòria a la mà.
Per la seva banda, l'alemany Nicolas Otto, juntament amb el copilot Nicola Arena, estava signant una actuació sòlida fins que els problemes mecànics al TC6 van truncar les seves opcions.
El Ral·li Princesa d'Astúries deixa Grigera al capdamunt de la classificació general per només dos punts amb les dues cites pendents a l'octubre, el Ral·li de Granada i el RallyRACC Catalunya.
- Juanma Grigera – 67 punts
- Jesús Jiménez – 65 punts
- Kerem Kazaz – 32 punts
- Tom Williams – 17 punts
- Nicolás Otto – 2 punts
El PAST Rally3 Trophy Iberia continua consolidant-se com una plataforma ideal per a joves talents, amb els Ford Fiesta Rally3 de PAST i M-Sport Polònia com a base d´un campionat que combina igualtat mecànica, competitivitat i formació esportiva de primer nivell. La primera edició del PAST Rally3 Trophy Iberia es manté oberta i promet molta emoció al seu tram final.