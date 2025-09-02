Un exjugador del Barça torna a la Lliga amb 36 anys per sorpresa

L'últim dia del mercat de fitxatges sempre és una prova d'estrès pels aficionats de molts clubs. I enmig de les presses i el caos per tancar la plantilla, a vegades salten les sorpreses. És el que ha passat amb un exjugador del Barça que va abandonar el club blaugrana fa més d'una dècada i que veu com, amb 36 anys, la seva carrera fa un gir inesperat i impensable fa tan sols unes hores.
Es tracta d'Alexis Sánchez, que ha fitxat a última hora d'aquest dilluns pel Sevilla. L'objectiu del davanter xilè és molt clar: donar un cop de mà a un equip històric que es troba en situació d'emergència. Els andalusos han hagut de vendre bona part dels seus bons jugadors per la situació econòmica que travessa l'entitat i han buscat experiència, a més d'un fitxatge a cost zero.
El davanter va arribar al Barça l'estiu del 2011 per 26 milions d'euros des de l'Udinese. Havia estat una de les sensacions de la lliga italiana i el seu pas per Barcelona no va ser pas dolent. En les tres temporades al Camp Nou va guanyar una Lliga, una Copa del Rei, una Supercopa d'Espanya, dues Supercopes d'Europa i un Mundial de Clubs.
Una carrera de primer nivell
Si bé en algunes ocasions era un pèl erràtic, les xifres tampoc van ser dolentes al Barça. En tres temporades, el "Niño maravilla" va disputar 153 partits en els quals va marcar 53 gols. Molts aficionats blaugrana recordaran més concretament aquella vaselina contra el Reial Madrid el 2013. Amb tot, l'estiu del 2014 va marxar a l'Arsenal per 42 milions d'euros i sent un traspàs clau per facilitar l'arribada de Luis Suárez a la capital catalana.
La realitat és que després d'abandonar Barcelona, la seva carrera ha estat sempre a l'elit. A més de l'Arsenal, també ha passat pel Manchester United, l'Inter de Milà i el Marsella, abans de tornar a l'Udinese, on va debutar al futbol europeu. En la passada temporada a Itàlia havia perdut molt protagonisme i només va disputar 14 partits sense marcar ni un gol. Ara, tindrà més feina: salvar un club històric que veu perillar la permanència.