El Barça ha arrancat un punt de Vallecas aquest diumenge malgrat haver fet un dels pitjors partits que se li recorden recentment a l'equip. El Rayo Vallecano va ser àmpliament superior durant pràcticament tot el partit i el millor jugador del partit va ser Joan Garcia. Això certifica que el Barça ha fet un grandíssim fitxatge, però que el millor futbolista de l'equip sigui el porter sempre és un mal símptoma.
Però el resultat, a aquestes altures de la temporada, no és el que més ha importat a Hansi Flick. L'entrenador alemany està més aviat preocupat pel joc de l'equip, que ha estat molt lluny del que exigeix als jugadors. De fet, els ha deixat un missatge prou clar en roda de premsa que posa en evidència que alguna cosa està passant al vestidor que cal corregir a temps per mantenir la línia exitosa del passat curs.
"No volem egos, perquè els egos maten l'èxit", ha dit Flick quan li preguntaven sobre el mercat de fitxatges i les possibles sortides que es puguin produir. El tècnic del Barça ha afegit que la temporada passada van treballar "com un equip, units", i que ara cal recuperar aquell camí. "La cosa més important és que tots els jugadors que es quedin tinguin el 100% de compromís amb el club i l'equip", ha sentenciat.
Més enllà del missatge cap als jugadors, Flick ha reconegut que el Barça no ha merescut més que l'empat a Vallecas i ha lamentat que han comès massa errors. Per altra banda, sí que ha volgut reconèixer la tasca de Joan Garcia recordant que "tenim un porter fantàstic".
Amb l'empat, el Barça marxa a l'aturada de seleccions amb set punts dels nou possibles en les tres primeres jornades de Lliga. Per davant agafen un petit avantatge tant el Reial Madrid com l'Athletic Club, que han sumat tots els punts possibles fins ara. L'Espanyol també suma set punts en un inici espectacular mentre que el Girona, en plena crisi, tanca la classificació amb tres derrota i el caseller encara a zero.