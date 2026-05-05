Empat amarg en el temps de descompte

El camp municipal de Solsona presentava una graderia gairebé plena per a viure, el primer diumenge de maig, un intens partit entre dos equips immersos en la lluita per la permanència. L’ambient va començar amb bones vibracions: abans de l’inici es va fer un reconeixement molt aplaudit als tres equips del club que ja han assolit el títol de lliga —el sènior femení A, l’infantil S14 i el benjamí S10.
Hi havia expectació per a veure com respondrien solsonins i vallesans. El joc, vibrant i amb poques errades, no semblava propi d’equips de la zona baixa. Els blaus escapulats van arrencar millor, amb un mig del camp potent i tècnic format per Raül Espuga, Kader Guettaf i Juan José Serrano, que durant els primers minuts van dominar la possessió i el ritme.
El primer avís visitant no va arribar fins al minut 19. Tres minuts més tard, el dorsal 10 de l’Olímpic Can Fatjó va veure targeta groga per simular una falta dins l’àrea. Les seves arribades més perilloses van venir a pilota aturada, especialment en els córners.
Malauradament, en el minut 33 el Robert Ferrer es va lesionar i va haver de ser substituït. Poc temps després, un error en la sortida de pilota dels locals va permetre als de l’Olímpic Can Fatjó avançar-se en el marcador. L’alegria dels visitants, però, va durar ben poc: en el minut 43, el Markel Larrañaga va rematar de cap de forma impecable un servei de córner i l’empat a un va tornar la confiança al conjunt solsoní.
La segona part va ser encara més trepidant. Tots dos equips van buscar el gol amb insistència. Els vallesans van recórrer a les faltes per tal de frenar els atacs solsonins, fet que va encendre part del públic. En el minut 60, el Kader va protagonitzar una gran jugada per la banda dreta: el seu xut el va refusar el porter, però el Marc Caball, molt actiu tot el partit, va aprofitar el rebot per fer el 2-1.
El Solsona va continuar pressionant, amb bones accions de Sergi Vendrell, Houssam Jbilou, Denis Lungu i Albert Espuga, tot i que el control del joc va anar alternant. En el minut 72, una nova baixa: el Raül Espuga es va haver de retirar lesionat. En el 80, el dorsal 10 del Can Fatjó va rebre la segona groga i va ser expulsat per una dura entrada a l’Andreu Sances.
Amb superioritat numèrica, semblava que el partit estava encarrilat, però en els darrers minuts el guió es va tòrcer. El porter Jaume Figueras va lluir-se amb dues parades espectaculars —una en el minut 84, per una pilota que entrava per l’escaire, i una altra en el 87, amb els peus, arran de terra— que van mantenir el marcador. En el 90, l’Albert Espuga va tenir una ocasió claríssima després de lluitar per la pilota al mig del camp i iniciar un ràpid contraatac, però cap dels seus companys no va aconseguir transformar-la en gol.
Quan ja s’havia superat el temps reglamentari, l’Olímpic Can Fatjó va empatar en un vertiginós córner en què fins i tot el famós porter Marcos Tobio va pujar a rematar. El 2-2 final va deixar un sabor amarg a bona part de la graderia: els solsonins, frustrats; els vallesans, eufòrics.
Amb 34 punts, el CF Solsona manté quatre punts d’avantatge sobre la zona de descens, que marca el Vallfogona de Balaguer amb 30. Els dos últims partits —a Agramunt, el 10 de maig, i a casa contra l’Alguaire, el 17— seran decisius per a confirmar la permanència de l’equip solsoní, que, a la segona volta, ha millorat en joc i resultats, tot i que li ha faltat contundència de cara a porteria.
Endavant, Club de Futbol Solsona!
Fitxa tècnica CF Solsona
Equip inicial: Jaume Figueras Geli, Andreu Sances Mas, Markel Larrañaga Piqué, Marçal Cardona Simon, Guillem Sances Mas, Raül Espuga Montaner, Abdelkader Guettaf Lagtatfi, Juan José Serrano de la Cruz Vidal, Marc Caball Vilaseca, Àngel Pérez Torrecillas i Robert Ferrer Feixas.
Suplents: Denis Marian Lungu (33’), Adrià Barniol Rey (46’), Modestas Melnikas (46’), Houssam Jbilou Fahim (66’), Albert Espuga Leal (74’), Sergi Vendrell Pacheco (74’), Arnau Valero Walters (89’), Albert Parcerisa Albacete i Albert Colell Riu.
Cos tècnic:
Entrenador: Xavier Gabernet Solé
Delegat: Max Serra Segués
Massatgista: Juan Carlos Sanz Sierra