Jornada de taules i poc botí per als equips del Bages de Primera Catalana

La jornada bagenca a Primera Catalana ha estat més aviat discreta, amb tres empats i una derrota, tots ells resultats a domicili.
El Joanenc, més a prop de la salvació
Els resultats de casa nostra més destacats per la seva transcendència en la classificació han estat l'empat del Joanenc i la derrota del Cardona, que situa els de Sant Joan de Vilatorrada amb tres punts de coixí respecte de les places de descens i posa els de la vila salina amb un peu a Segona a falta de dues jornades, tot i que tenen el gol average a favor.
El Joanenc ha empatat al camp de les Borges Blanques en un partit sense gols. Els de les Garrigues s'agafen d'aquesta manera a una remotíssima possibilitat de salvació. Per la seva part, el Cardona ha perdut 3-1 al camp del Castellar, que es troba en plena lluita per la tercera plaça, que tal i com està la classificació als tres grups de la categoria, donaria accés al play off d'ascens.
Pirinaica i Gimnàstic cobreixen l'expedient
Els dos equips manresans de la categoria, la Pirinaica i el Gimnàstic, que fa diverses jornades que no s'hi juguen res, han empatat en els seus respectius desplaçaments.
Els de la Mion ho han fet 2-2 al camp de l'APA Poble Sec després de situar-se 0-2 al minut 12, i el Gimnàstic ha aconseguit un meritori empat a 3 al camp de l'Igualada. Tots dos equips continuen engreixant la part ampla de la taula.