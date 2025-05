Fita històrica, el sots-20 del CB Solsona s'endú el campionat territorial i es classifica per a la final de Catalunya

95 a 51. Aquest va ser el contundent resultat amb què el sots-20 del CB Solsona diumenge assolia una fita històrica per a l'entitat i es proclamava campió de la fase final del campionat territorial de Barcelona en el nivell A1, disputada a Solsona. Aquesta victòria davant del CB Vilassar de Dalt, dos mesos després de guanyar la lliga, proporciona als taronja-i-negres l'accés a la fase final de Catalunya, aquest cap de setmana a Roses.

Els campions amb el trofeu

Lluís Closa

La final celebrada a Solsona diumenge al migdia la jugaven dos campions de lliga dels seus grups respectius, per la qual cosa es preveia un partit apassionant. Però des dels primers minuts, les coses es posaven molt de cara per al conjunt solsoní, que amb un parcial de 12 a 0 d'arrencada feia tremolar el plantejament de partit de l'entrenador visitant.

Els finalistes, CB Vilassar de Dalt

Lluís Closa

La zona plantejada pels de Vilassar no va donar el seu fruit. Els jugadors locals van sortir amb una motivació que des d'un inici va facilitar un resultat favorable amb una intensitat defensiva i una fluïdesa en l'atac que no donaven cap opció als verds.

SEMIFINAL 2

CB Solsona 85-43 Maresme 3 Viles

Aquest resultat arribava després d'una semifinal, dissabte a la tarda, en què els solsonins havien vençut el Maresme 3 Viles per 85 a 43. Els de casa havien començat el partit nerviosos davant l'empenta defensiva del conjunt visitant, que va propiciar una diferència en el marcador de set punts a favor dels maresmencs en el primer quart. En la represa, però, els locals van començar a imposar el seu ritme de joc, que els feia eixugar distàncies i arribar al descans sis punts per sobre.

En la segona part de la semifinal els taronja-i-negres van brodar un quart de pel·lícula amb un ritme en atac que l'equip de Sant Vicenç de Llavaneres no va ser capaç de parar en cap moment. El parcial demolidor del tercer període va deixar el partit vist per sentència amb un 27 a 4. Es demostrava la fortalesa mental daquest equip i el sacrifici defensiu que en tota la segona meitat només va ser capaç d'anotar vuit punts.

El resultat del Solsona davant d'un molt bon equip donava valor a la feina de cadascun dels jugadors que van participar-hi i que van aconseguir la classificació per passar a la final.

SEMIFINAL 1

CB Vilassar de Dalt 63-48 AE Collblanc

La primera semifinal de la final a quatre, dissabte al matí, havia enfrontat el Vilassar de Dalt i lAE Collblanc, amb un resultat de 63 a 48 a favor dels primers. Després d'un primer quart molt igualat, els verds van anar imposant el seu joc fins a aconseguir una renda màxima de 20 punts que li va donar l'accés al darrer partit del campionat.

FINAL DE CONSOLACIÓ

Maresme 3Vile 47-43 AE Collblanc

Els equips que no van aconseguir guanyar dissabte, Maresme 3 Viles i AE Collblanc, van saltar a la pista diumenge a primera hora per al tercer i quart lloc en un encontre vibrant. El públic va gaudir d'un estira-i-arronsa en el marcador amb ambdós equips fent valer el seu potencial defensiu per mantenir a ratlla el contrari. La victòria se la va endur el conjunt maresmenc per un ajustat 47 a 43.

Un moment de la final

Lluís Closa

Del cap de setmana el sots-20 masculí del Solsona en surt amb dues victòries clau que consoliden el que ja s'ha pogut veure durant la temporada per a un equip sense sostre que ha fet història al club solsoní. Van participar a l'entrega de trofeus Joan Parcerisa, primer tinent d'alcaldessa i regidor d'esports de Solsona, i la directiva de la Territorial de Lleida de la Federació Catalana de Basquetbol Cristina Sánchez.

S'agraeix el suport rebut de les famílies i de tota la gent que va farcir la grada del pavelló poliesportiu durant el cap de setmana per gaudir del bàsquet i, alhora, empènyer els jugadors a aixecar el trofeu. L'entrenador, Toni Ribalta, agraeix també «la confiança del club i la direcció tècnica en aquest equip i el projecte que va començar l'any passat i que, a poc a poc, sha anat consolidant per arribar a un nivell de joc molt alt fent les delícies dels jugadors, famílies i aficionats del bàsquet».

Ara tocarà mantenir aquesta excel·lent ratxa a Roses aquest cap de setmana. «El fet de poder estar entre els quatre millors equips de Catalunya ja és un èxit per a l'equip, i per això hi anem amb la màxima il·lusió per posar punt final a la temporada i deixar el nom del club en la millor posició possible», subratlla Ribalta.