La Penya Barcelonista Solsona i comarca al Llevant - Barça

La Penya Barcelonista Solsona i Comarca ha estat present amb Andreu Magín al Ciutat de Valencia per veure la Remuntada del Barça en un Partit que va començar amb 2-0 però va acabar amb el Llevant 2 - Barça 3 final.
Els blaugranes ho han tornat a fer com tants cops ho van fer la temporada passada. L'equip perdia dos a zero a la mitja part i en la segona, en qüestió de tres minuts, ha igualat el marcador. El tercer gol s'ha fet més coll amunt o simplement els jugadors volien mantenir la intriga fins al minut 91 quan Lamine Yamal ha posat una centrada dolça, però plena de malícia per a què, fos un company o un contrincant, només l'hagués d'empènyer -finalment ha estat un contrincant-.
El Barça ha lluït com la temporada passada: tant en la manera de remuntar, com en l'equipació que han dut. Els gols els han marcat Pedri -estel·lar-, Ferran i un jugador del Llevant amb assistència de Lamine. El Barça ha sigut el protagonista indiscutible amb la pilota contra un Llevant que intentava atacar al contraatac a una defensa blaugrana que a moments feia patir, però sense pilota qui ha estat protagonista ha estat Hernández Hernández -ara, se li ha de dir José Luis Hernández-.
L'àrbitre del partit s'ha mantingut en la seva línia habitual de quan comparteix partit amb el Barça. Però el segon gol del Llevant, de penal, ha encès les xarxes. Es tracta d'una mà de Balde que l'àrbitre no veu i que el crida el VAR perquè revisi la jugada. Va a la pantalla del videoarbitratge, torna i xiula penal.
#SolsonaPenyaFCB