Quina gran nit van viure els CULERS i com sempre la Penya Barcelonista Solsona i Comarca present tant a Sevilla amb molts penyistes desplaçats vivint la Final pels carrers i l'Estadi de la Cartuja com també al PUNXÓ on es va viure un ambient espectacular des de primera hora de la tarda i que va acabar amb una gran alegria per tots.

Penya barcelonista Solsona Final Copa del Rei Es va sortejar una samarreta del FCBarcelona que va guanyar Rodri i com ja va sent costum van tirar una traca per celebrar el nou titol.

Penya barcelonista Solsona Final Copa del Rei

Penya barcelonista Solsona Final Copa del Rei

Penya barcelonista Solsona Final Copa del Rei

Penya barcelonista Solsona Final Copa del Rei

Penya barcelonista Solsona Final Copa del Rei

Penya barcelonista Solsona Final Copa del Rei

Penya barcelonista Solsona Final copa del rei

Penya barcelonista Solsona Final Copa del Rei

Penya barcelonista Solsona Final Copa del Rei

Penya barcelonista Solsona Final Copa del Rei

Penya barcelonista Solsona Final Copa del Rei

Penya barcelonista Solsona Final Copa del Rei

Penya barcelonista Solsona Final Copa del Rei