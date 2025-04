El Barça conquereix la Copa del Rei en una final d'infart carregada de polèmiques

El Barça aconsegueix el primer gran títol de l'era Hansi Flick després d'una final d'infart, suada, plena de polèmiques i marcada per l'actuació arbitral. Els gols de Pedri, Ferran Torres i Jules Koundé han aconseguit certificar la conquesta de la Copa del Reial contra el Reial Madrid (3-2) en partit que serà història dels Clàssics.

Els blaugranes han dominat al principi, però l'embranzida dels blancs han capgirat el marcador, però un gran gol de Ferran Torres ha aconseguit enviar el partit a la pròrroga. Polèmiques a part, els infarts han estat els protagonistes en un partit que ha tingut immenses escenes que hauran de ser revisades.

La primera part només ha tingut un protagonista: el Futbol Club Barcelona. De Burgos Bengoetxea ha permès cert contacte per part dels jugadors blancs, que han repartit de valent a molts dels membres del conjunt de l'equip blaugrana. Malgrat la pressió física, el domini dels de Hansi Flick ha estat pràcticament total.

Només un parell de situacions de perill han pogut posar en escac la defensa del Barça, però entre Cubarsí i Íñigo Martínez ho han solucionat amb solvència. Només Jude Bellingham ha aconseguit posar nerviosos els blaugranes. L'anglès, sempre present, ha pressionat, atacat i defensat amb vigorositat.

La resolució dels de Flick en els primers 45 minuts ha estat marcada per dos grans protagonistes: Lamine Yamal i Pedri. Tots dos han protagonitzat la jugada del gol, després d'una gran carrera del de Mataró, que ha arrossegat una munió de defenses i li ha passat al canari a la frontal de l'àrea. Pedri ni s'ho ha pensat, amb l'interior, col·locada, ha marcat un golàs per obrir la llauna.

Una segona part esbojarrada

Després del descans, el ball de bastons ha mutat en una pressió asfixiant per part dels blancs. El Reial Madrid ha decidit despertar i presentar-se a la final després d'una primera part per oblidar. El Barça, confiat encara en el gran gol del canari, ha abaixat els braços i Szczęsny s'ha convertit en el gran salvador de diferents xuts de Vinicius. El brasiler, espitat, ha gaudit de la companyia d'Mbappé que ha sortit a la segona part per revolucionar el partit.

Però Kylian Mbappé ha aparegut com un dels millors del món i ha destrossat els blaugranes. L'equip de Flick, que no ha sabut reaccionar els primers 25 minuts de la segona part al vendaval blanc, ha acabat tan enrere que només feia que treure aigua d'un vaixell que semblava enfonsar-se. Una falta a la frontal de l'àrea ha estat suficient per al francès. Ajustada al pal contrari del porter polonès, ha marcat un golàs de falta que ha tornat a posar el partit on ha començat. 1 a 1 i a seguir.

Les males notícies han caigut com una gerra d'aigua freda pels aficionats del Barça. En només deu minuts, marcador capgirat. Tchouaméni ha aconseguit connectar un cop de cap en un córner al minut 76 per posar l'1 a 2 i deixar amb un pam de nas els de Flick. El minut 83, però, tot ha tornat a canviar.

Minuts finals d'infart i pròrroga

Lamine Yamal, pràcticament desaparegut durant la segona part, ha realitzat una passada mil·limètrica per al pitxitxi de la Copa del Rei, l'home indiscutible d'aquesta competició. Ferran Torres supera Rüdiger, es desfà de Courtois i marca el 2 a 2. Bogeria a La Cartuja i un altre cop, en taules.

El Barça ha recuperat les forces i ha aconseguit superar la pèrdua de pilota amb una embranzida ofensiva. Després d'un penal no xiulat a Ferran Torres, l'últim minut ha estat d'infart: penal marcat per De Burgos Bengoetxea d'Asencio a Raphinha. Era literalment l'últim minut de l'afegit, minut 96. Tot ha quedat en l'aire amb l'entrada del VAR, que després de 90 minuts, ha decidit interpretar que Raphinha ha fingit un contacte i ha anul·lat el penal. Groga i a la pròrroga.

La primera part de la pròrroga ha estat un vendaval d'un costat a l'altre. Tot i aquestes circumstàncies, Ferran Torres ha tingut una oportunitat quan faltaven tres minuts per acabar aquest període, amb un xut amb la cama esquerra que ha marxat fregant el pal exterior de Courtois. La fatiga de tots els jugadors començava a notar-se. La segona part també ha estat un terratrèmol.

Fermín López, el gran revulsiu dels canvis de Flick, ha tingut una claríssima davant Courtois però ha relliscat i la pilota ha marxat amunt. Després d'una gran incentiva dels blaugranes i una recuperació de pilota a la frontal del Madrid, Koundé ha rebut una pilota a tres quarts del camp, ha fet una arrancada, xuta des de fora de l'àrea i marca el tercer. Eufòria absoluta a La Cartuja. Els infarts han estat fins a l'últim minut. Gavi ha fet caure Mbappé a l'àrea, en un penal clar, però la defensa del Barça ha aconseguit que tot s'anul·lés perquè estava en fora de joc.

Gran xiulada a l'himne

Com cada ocasió que el Barça arriba a la final de la Copa del Rei, totes les mirades estaven col·locades en el moment que sonés l'himne d'Espanya. Ni tan sols la retransmissió de Radiotelevisió Espanyola (RTVE) ha pogut amagar la immensa xiulada per part dels aficionats blaugranes que eren a La Cartuja.

L'edició actual de la Copa del Rei ha estat marcada per la polèmica des de dies abans. El xoc frontal entre el Reial Madrid i els àrbitres ha condicionat de valent la prèvia de la gran final, amb amenaces d'abandonar la concentració de Sevilla o amb la negativa de participar en els actes de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF).