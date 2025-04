Enganxen Marc Casadó xiulant l'himne del Reial Madrid en plena gespa de La Cartuja

Tot a punt a La Cartuja per començar la gran final de la Copa del Rei. Després de polèmiques entre el Reial Madrid i el Comitè Tècnic Arbitral, amb aldarulls a Sevilla per part d'alguns ultres blaugranes i altres qüestions, els dos equips són a punt de disputar-se el primer gran trofeu de la temporada. En el cas dels homes de Hansi Flick pot ser l'inici d'una etapa històrica; en el cas del Reial Madrid, intentar revifar la caiguda a la Champions League i mantenir opcions per a la Lliga.

Ara bé, molts dels grans protagonistes de tots dos equips no podran ser al terreny de joc. Entre ells està Marc Casadó, un dels revulsius descoberts per l'alemany a La Masia, però que ara mateix es troba lesionat. El jove de 21 anys de Sant Pere de Vilamajor ha viatjat a la capital andalusa amb tots els seus companys per fer pinya (i, qui sap, potser celebrar el seu primer gran títol amb la samarreta del Barça).

Casadó xiulant l’himne del Madrid t’estimo pic.twitter.com/xSPZW8EKi6 — Genís Pena (@GenisPena) April 26, 2025

En un moment de l'escalfament, els aficionats blaugranes han xiulat amb ganes l'himne del Reial Madrid que sonava als altaveus de La Cartuja. Molts han enregistrat el moment, però el que no s'esperaven és que un jugador del primer equip s'hi afegís: el mateix Casadó. Amb una mirada burleta, s'ha posat a xiular amb els aficionats blaugranes a Sevilla.