Càrregues policials i un detingut: els ultres del Barça provoquen aldarulls a Sevilla

Incidents a Sevilla entre els ultres del Futbol Club Barcelona. Segons ha publicat Mundo Deportivo, diversos aldarulls al centre de la capital andalusa han obligat a les forces i cossos de seguretat espanyols a actuar. En concret, la policia espanyola ha carregat contra aquests aficionats blaugranes i ha detingut una persona.

Encara que durant certs moments s'han viscut escenes de tensió, els ultres han acabat marxant i la munió de persones que s'aglutinava s'ha dissolt. Tot plegat s'ha produït hores abans de la prèvia de la final de la Copa del Rei que se celebra a Sevilla entre el Barça i el Madrid.

Els mitjans de comunicació que es troben desplegats a la ciutat ja han explicat que la majoria d'aficionats es dirigeix cap a La Cartuja, als afores de la ciutat, on hi ha les zones per a aficionats dels dos clubs i on es reuneixen per escalfar motors abans d'entrar al camp.

Milers de blaugranes a Sevilla

S'ha viralitzat a xarxes un vídeo a l'estació de tren Santa Justa de Sevilla amb els aficionats del Barça a un cantó de la via i els del Madrid a l'altre. Tal com es pot apreciar al vídeo, els seguidors culers canten i ballen molt més que els seus rivals.

També s'ha vist als barcelonistes passejar per la ciutat, aprofitar per fer turisme i menjar. Alguns dels carrers més cèntrics de la ciutat andalusa s'han omplert de culers que han organitzat càntics conjunts. Hi ha una fan zone amb escenari, actuacions i menjar, per fer temps fins a la final.