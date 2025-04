Una de les grans llegendes del Barça es mulla per a la final de la Copa del Rei: «Som-hi!»

El Barça afronta el seu primer gran examen de la temporada aquest dissabte a la nit. La gran final de la Copa del Reial aterra carregada de polèmica per les queixes del Reial Madrid contra els àrbitres, la Federació Espanyola de Futbol i per la situació de màxima tensió amb el Comitè Tècnic Arbitral.

Ara bé, el sector blaugrana segueix a la seva i es prepara per a un partit d'altíssima voltada. Els jugadors i l'equip tècnic es concentren a Sevilla per afrontar el gran matx a partir de les 21:50h, a Sevilla. I ja han rebut el suport de diferents llegendes de la història del Futbol Club Barcelona.

És considerat per a molts un dels millors de tots els temps que ha passat mai pel Camp Nou. Admirat, estimat i establert com "el preferit" de molts aficionats, Ronaldinho significa molt per al Barça. I en moment tan important, ha decidit fer un breu missatge per donar suport als aficionats i a l'equip.

Tot preparat per a la final de la Copa del Rei

Milers d'aficionats blaugrana ja passegen pels carrers de Sevilla a l'espera que a les 22 hores arrenqui la final de la Copa del Rei a la Cartuja. Davant hi ha un Reial Madrid en hores baixes, eliminat de la Champions League de manera sorprenent però aclaparadora, i cada cop amb menys números de guanyar la Lliga. Però, precisament per aquest motiu, la final és un partit molt més important per als blancs.

La prèvia ha estat marcada per la protesta del Madrid contra els àrbitres del partit. L'equip d'Ancelotti no s'ha presentat a cap acte previ a la final (entrenament, roda de premsa o sopar de directives) i ha arribat a amenaçar amb no jugar el partit. Tot plegat, per un vídeo de la televisió oficial del club criticant l'àrbitre del partit, de Burgos Bengoetxea, que va fer-lo plorar a la roda de premsa prèvia a la final.

La poca ciència que existeix al futbol diu que aquest Barça li té la mida pressa al Reial Madrid. Els de Flick van exhibir-se al Santiago Bernabéu (0-4) i van guanyar la Supercopa d'Espanya amb una altra golejada (2-5). I la sensació és que encara podrien haver estat resultats molt més escandalosos. I, malgrat que els blaugrana no poden esquivar la condició de favorits, hi ha condicionants que igualen la final d'aquest dissabte.