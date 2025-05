Les cròniques del CB Solsona

INFANTIL MASCULÍ

Creu Alta Sabadell 64-45 CB Solsona

El Sabadell va tancar la temporada, dissabte al matí, amb una contundent victòria per 64 a 45 davant el Solsona en un partit marcat per la intensitat, la tensió i una sèrie de circumstàncies que van condicionar el joc, especialment per a l'equip visitant.

Tot i que el marcador final reflecteix una diferència clara, el partit va tenir moments d'igualtat en què els solsonins van intentar plantar cara. No obstant això, les dimensions reduïdes del pavelló sabadellenc van jugar en contra del conjunt taronja-i-negre, que no va poder desplegar el seu joc habitual. A més, les decisions arbitrals van ser qüestionables al llarg dels quatre quarts, amb diverses accions que van generar malestar a la banqueta visitant i van afectar el ritme de l'enfrontament.

El Sabadell, aprofitant el factor pista i mostrant una gran intensitat defensiva, va saber imposar-se en els moments clau. Amb un joc sòlid i col·lectiu, va anar ampliant l'avantatge progressivament fins arribar al 64-45 final.

Aquest últim partit també serveix com a punt final d'una temporada lluitada pel Solsona, que acaba amb l'equip just d'efectius: només sis jugadors disponibles en aquest últim enfrontament. Tot i així, l'esforç, el compromís i l'esperit dequip han permès competir fins al final.

Volem fer una menció especial i un agraïment sincer als jugadors i jugadores de la categoria mini, que han donat un cop de mà vital en diversos moments de la temporada. Sense ells, molts partits no haurien estat possibles. Gràcies per sumar i per demostrar que el futur del bàsquet està assegurat.

CISTELLA BAIXA

PREMINI A

Paidos 82-49 CB Solsona

Últim partit de la temporada! Diumenge al migdia els solsonins van sortir amb totes les seves forces a la pista de Sant Fruitós, on van aconseguir guanyar les dues primeres parts i empatar en la tercera.

Tot i això, el cansament i els pocs canvis es van notar, i en la resta de períodes la intensitat del conjunt taronja-i-negre va minvar i va permetre als locals molts contraatacs fàcils.

Amb tot, va ser un dels millors partits de l'equip de la temporada, on es va evidenciar la gran millora assolida. De part dels entrenadors, enhorabona a tots els jugadors per la temporada!

PREMINI B

CB Solsona 42-83 Bàsquet Manresa

Derrota clara però amb detalls positius del CB Solsona U10 contra Manresa. Dissabte vam tornar a jugar contra el Bàsquet Manresa i, tot i la derrota, marxem amb sensacions una mica millors que en el primer enfrontament, on vam perdre 6 a 56. Aquesta vegada hem pogut competir una mica més, si bé encara tenim molta feina per davant.

La nostra defensa no va estar a l'altura. Ens va costar molt ajustar-nos, vam arribar tard a les ajudes i el Manresa ho va aprofitar amb molt encert, especialment des de la línia de 3, on va tenir un percentatge molt alt per ser un equip d'aquesta categoria. Van jugar amb molt ritme i nosaltres no vam saber aturar-los.

Tot i això, es van veure algunes accions en atac on vam ser valents, i vam poder anotar en més d'un període, cosa que no havíem aconseguit en el primer partit contra els manresans. Ens falta agressivitat defensiva i més concentració, però l'equip no ha deixat de lluitar, i això també cal valorar-ho.

Seguim treballant. Aquest partit ens deixa clar què hem de millorar i ens marca el camí per continuar creixent.