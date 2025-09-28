L'Olius Negre és posa al capdavant de la classificació de la 17a Lliga de Bitlles del Solsonès

La segona jornada ha consolidat Olius Negre al capdavant de la classificació amb un Càmping El Solsonès empatat amb els d’Olius. Precisament els campistes s‘imposaven a casa seva a l’Olius Amateur per a mantenir aquest co-lideratge amb Olius Negre que va guanyar la seva partida a l’Arcada de Sant Llorenç de Morunys. Una Arcada amb jugadors alevins que de mica en mica van agafant ritme de competició. Olius Vermell s’imposava al Barecillo a casa dels de Solsona i els hi permet mantenir distàncies amb els líders. Igualment Olius Groc va guanyar a Olius Júnior on va destacar el benjamí Toni Pelegrina amb 80 punts\r\n\r\n.\r\n\r\n \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\tClassificació\r\n\t \r\n\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n