28 de setembre de 2025

L'Olius Negre és posa al capdavant de la classificació de la 17a Lliga de Bitlles del Solsonès

Empatat amb el Càmping El Solsonès

  • Equips del Càmping El Solsonès i Olius Amateur de la 2a Jornada de la Lliga del Solsonès.
  • Classificació

Publicat el 28 de setembre de 2025 a les 07:46

La segona jornada ha consolidat Olius Negre al capdavant de la classificació amb un Càmping El Solsonès empatat amb els d’Olius. Precisament els campistes s‘imposaven a casa seva a l’Olius Amateur per a mantenir aquest co-lideratge amb Olius Negre que va guanyar la seva partida a l’Arcada de Sant Llorenç de Morunys. Una Arcada amb jugadors alevins que de mica en mica van agafant ritme de competició. Olius Vermell s’imposava al Barecillo a casa dels de Solsona i els hi permet mantenir distàncies amb els líders. Igualment Olius Groc va guanyar a Olius Júnior on va destacar el benjamí Toni Pelegrina amb 80 punts

.

 

  • Classificació

 

