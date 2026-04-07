Marc Masana puja al podi dels 10 km a la 9a Volta a Peramola

El dissabte de Pasqua es va celebrar la 9a edició de la Volta a Peramola, segona cursa del Cadí Circuit Fer d’enguany. Una cursa que va batre el récord de participació en la història del Circuit amb 473 participants, en qualsevol de les modalitats. El bon temps va ser un dels protagonistes, cosa que els corredors i organitzadors van agrair.
La cursa de 25 km i 1600 metres de desnivell que passa per llocs tan espectaculars com el Roc del Cogul, Sant Honorat o la Roca del Cor va tenir una participació de 116 persones i els vencedors van ser, en categoria masculina l’Eduard Hernández, el Franc Rallo i el Jordi Gallego i en la femenina la Sílvia Puigarnau, la Meritxell Roca i l’Aizea Beraza. Aquí el corredor solsoní Martí Brotons Ximenis va arribar en cinquè lloc amb un temps de 02:43:47
Podi solsoní als 10 km
En la distància de 10 km van prendre la sortida 193 atletes i van guanyar el David Rogé i la Paula Mata, i on el solsoní Marc Masana Masana va arribar en segon lloc, amb un temps de 00:57:12, a quinze segons del primer. Aquí un altre solsoní, el Lleïr Moreno Camps va fregar el podi arribant en quart lloc amb un temps de 01:00:09.
En la cursa-caminada de 5 km van participar 104 persones i van guanyar el Javier Díaz i la Yureysi Noel.
També es va estrenar el Circuit Fer Petit amb el mateix recorregut de 5 km i 60 participants, van guanyar el Marc Manzano i l’Ona Calvet.
La pròxima cursa serà el 25 d’abril a Castellbò en l’estrena de la Mata-sants com a cursa amiga.